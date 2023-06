5 tys. zł dla małżeństw z długim stażem? Z pomysłem zapoznają się senatorowie

Posłowie zapoznali się już z petycją obywatelską, której inicjatorzy domagają się wypłaty 5 tys. zł małżeństwom z 50-letnim stażem. Sprawa trafiła do Senatu. Jak relacjonuje gazeta.pl małżeństwa, które przetrwały co najmniej 50 lat, będą mogły otrzymać jednorazowe wsparcie finansowe od państwa. Jego wysokość rosłaby z każdą kolejną dekadą spędzoną razem.

„Małżonkowie o tak długim stażu powinni otrzymywać świadczenie rodzinne na podobieństwo tzw. emerytury honorowej otrzymywanej przez 100-latków, przy czym świadczenie to powinno być przyznawane okresowo i jednorazowo, po wspólnym przeżyciu określonej liczby lat” – przekonują autorzy petycji.

Świadczenie dla małżeństw z długim stażem: propozycja

Autorzy petycji chcieliby, aby świadczenia były przyznawane w następujący sposób:

50 lat małżeństwa – 5 tys. zł,

60 lat małżeństwa – 6 tys. zł,

70 lat małżeństwa – 7 tys. zł,

75 lat małżeństwa – 7,5 tys. zł,

80 lat małżeństwa – 8 tys. zł.

Kwota ta nie podlegałaby opodatkowaniu. Uzyskanie świadczenia ma być maksymalnie odformalizowane: propozycja przewiduje, że małżonkowie będą musieli dostarczyć dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego.

„To przykład tego, na co nie powinny być przeznaczane środki publiczne”

Kilka miesięcy temu Gazeta Wyborcza poprosiła ekonomistów o zrecenzowanie zasadności pomysłu wypłacania jednorazowych świadczeń małżonkom z długim stażem. Dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych z AGH w Krakowie, zauważył, że w gorszej sytuacji niż małżeństwa z długim stażem są samotni emeryci. Z kolei prof. Paweł Wojciechowski, były minister finansów, powiedział, że to przykład tego, na co nie powinny być przeznaczane środki publiczne, „ponieważ nie wspierają żadnego z celów polityki społecznej, jak zmniejszanie nierówności czy ochrona ryzyka społecznego, ani nawet dzietności”.

Emerytura honorowa. Uprawnionych przybywa

Od przeszło 50 lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca tzw. emeryturę honorową. By ją otrzymać należy spełnić jeden warunek – ukończyć 100 lat. Świadczenie wypłacane jest automatycznie. Wniosek muszą złożyć jedynie osoby, które wcześniej nie pobierały żadnych świadczeń emerytalno-rentowych (może go złożyć członek rodziny w imieniu uprawnionego). Emerytura honorowa, podobnie jak zwykłe świadczenie wypłacana jest co miesiąc.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że emeryturę pobiera 2850 osób, podczas gdy rok temu było to ok. 2600 osób, a w 2020 roku ok. 2200 osób. Organ rentowy prognozuje, że za 20 lat liczba 100-latków w Polsce to będzie ok. 20 tys. osób, zaś w 2060 roku będzie ponad 65 tys., a w 2080 roku aż 124 tys.

Ile wynosi emerytura honorowa?

Wysokość emerytury honorowej zależy od ustalanej na początku marca kwoty bazowej, co roku jest ona podwyższana. Od 1 marca tego roku świadczenie wynosi 5540,25 zł brutto. To wzrost o niemal 600 zł w stosunku do okresu 1 marca 2022 r. – 28 luty br., kiedy to emerytura honorowa wynosiła 4944,79 zł (we wcześniejszym okresie było to natomiast 4512,41 zł).

