Dopłata dla niektórych, wyższe ceny dla wszystkich. Średnia cena w Warszawie to już 15,2 tys. zł

W zeszłym tygodniu minister rozwoju Waldemar Buda zapowiedział, że podejmie działania, by wyjaśnić, dlaczego nie wszyscy klienci składający wniosek o kredyt otrzymują decyzję kredytową w terminie 21 dni od złożenia kompletu dokumentów. Powodem, dla którego nie w każdym przypadku banki zachowują ustawowy termin, jest rosnąca liczba wniosków o finansowanie, co z kolei ma związek z programem „Bezpieczny kredyt 2 proc”., który zainaugurowany został na początku września.

„Bezpieczny kredyt 2 proc”.. Ceny rosną, rząd nie stymuluje popytu

Nie dość, że klienci czekają na decyzję kredytową dłużej niż jeszcze kilka miesięcy temu, to muza też zmniejszyć swoje oczekiwania względem przyszłego mieszkania albo zgodzić się zapłacić za nie więcej (chyba że korzystają z dopłaty do kredytu – w takiej sytuacji cena mieszkania nie może przekroczyć 700 lub 800 tys. zł, w zależności od tego, czy wnioskodawca jest singlem czy nie).

Nieruchomości wyraźnie drożeją: w ciągu ostatnich sześciu miesięcy mieszkania podrożały od 4,5 proc. w Katowicach, przez 8 proc. w Warszawie, do 16,7 proc. w Krakowie. Na wszystkich siedmiu rynkach ceny ofertowe badane przez Otodom ustanawiały nowe szczyty: w stolicy to już 15,2 tys. zł za mkw., w Trójmieście i Krakowie – 14,2 tys. zł. W skali roku wzrost cen sięgnął od 12 proc. w Poznaniu i Łodzi po 22 proc. w Krakowie – wylicza „Rzeczpospolita”. W ciągu ośmiu miesięcy deweloperzy sprzedali 36,6 tys. mieszkań, o 37 proc. więcej niż w ub.r., osłabionym kryzysem na rynku kredytów hipotecznych. Jednak do oferty wprowadzili tylko 24,4 tys. lokali, o jedną trzecią mniej niż rok wcześniej.

– Spadek liczby mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w sierpniu wynika głównie z niepewności deweloperów co do trwałości ożywienia popytu pod wpływem „Bezpiecznego kredytu 2 proc”. – ocenia w rozmowie z „Rz” Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodom Analytics.

Gazeta przypomina ponadto wyniki Spotkania Liderów Branży Nieruchomości. Aż 80 proc. ekonomistów z panelu „Rzeczpospolitej” uznało, że polityka państwa powinna wspierać podaż lokali, a nie stymulować popyt poprzez ułatwienia kredytowe. A 60 proc. uważa, że programy pomagające nabyć pierwsze mieszkanie wspierają wzrost cen nieruchomości. Rządowy pomysł na wsparcie kupujących polega wyłącznie na dopłat do zakupu mieszkania, a nie ułatwia deweloperom zwiększenia liczby budowanych nieruchomości.

Ceny nieruchomości będą rosły

W podobnym tonie wypowiadał się główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Damian Kaźmierczak. Przyznał w rozmowie z RMF FM, że sytuacja na rynku mieszkaniowym nie jest optymistyczna dla klientów.

– Pojawił się bardzo silny popyt na mieszkania, za którym zupełnie nadąża podaż – mówi ekspert. – W perspektywie kilkunastu miesięcy, czyli do końca przyszłego roku, możemy mówić o prognozowanych podwyżkach rzędu kilkunastu procent za metr kwadratowy mieszkania – dodał.

Pierwsze mieszkanie bez PCC

Od 31 sierpnia kupujący pierwsze mieszkanie nie muszą płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. To odczuwalna oszczędność, bo podatek taki stanowi 2 proc. wartości transakcji. Zwolnienie będzie przysługiwać, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, a żadnej z nich w dniu zakupu prawa do mieszkania lub domu nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach.

Wyjątek dotyczy osób, które w dniu zawarcia umowy sprzedaży posiadają lub przed tym dniem posiadały udział w takich prawach, ale nie przekracza lub nie przekraczał on 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia. Te osoby mogą skorzystać ze zwolnienia.

