Wyjątkowa promocja w McDonald's. Big Mac z frytkami za 15 zł

McDonald's już od jakiegoś czasu proponuje hitowe połączenia. Dzięki promocji można kupić lubiane produkty za jedyne 15 zł. Tym razem postawiono na Big Maca z frytkami. Akcja ważna jest od 2 października i trwa nadal.

McDonald's obniża cenę Biga Maca? To wyjątkowa promocja

Restauracja przyciąga do siebie klientów z całego świata. Niestety w ostatnich latach znacząco musiała podnieść ceny, na co wpływ w dużej mierze miała inflacja i sytuacja wojenna w Ukrainie. Wiele osób krytycznie podchodzi do nowych cenników, bowiem ciągle mowa o szybkim i niezdrowym jedzeniu, które z zasady zawsze powinno być tanie. Dziś normalna opłata za zestaw często jest większa niż obiad w barze mlecznym.

Przedstawiciele sieci wyszli naprzeciw oczekiwaniom klientów i zorganizowali specjalną promocję. W ofercie pojawiają się tzw. Hity Maka, czyli tanie zestawy skomponowane z lubianych produktów. Poza tym regularnie korzystać można z kuponów w aplikacji, które też pozwalają sporo zaoszczędzić.

Big Mac i frytki za grosze. Tak skorzystasz

By skorzystać z promocyjnej ceny Big Maca i frytek należy udać się do restauracji – akcja obowiązuje wyłącznie na miejscu. Co ciekawe wcale nie trzeba używać aplikacji. Oferta jest limitowana, a to oznacza, że niebawem zostanie wymieniona na coś zupełnie innego. Wielu klientów przygotowuje się m.in. na słynnego burgera Drwala, który zawita do McDonald's w listopadzie. Niestety sieć nie zdradziła, kiedy kończy się promocja. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie z nami co najmniej do końca tego miesiąca.

Dlaczego postawiono na Big Maca? Nie bez powodu, mowa o jednej z flagowych i najważniejszych kanapek sieci. Składa się z dwóch kawałków soczystej wołowiny, świeżych warzyw i sekretnego sosu. Wszystko to jest zamknięte w ciepłej bułce. Dopełnienie kanapki kultowymi i chrupiącymi frytkami tylko zachęca do złożenia zamówienia. Na wszystko wydamy wyłącznie 15 zł.

