Raport o budowie domów. Polacy stracili zainteresowanie pompami ciepła i panelami fotowoltaicznymi

„Barometr Usług” powstał w oparciu o dane Oferteo pozyskane na podstawie liczby zapytań użytkowników platformy. Dane procentowe przedstawiają dynamikę zmian w IV kwartale 2023 roku dla dziesięciu najpopularniejszych kategorii dostępnych na platformie.

Boom na budowę trwa w najlepsze

I to dosłowny, bo utrzymuje się on już drugi kwartał z rzędu. To nadal pokłosie rządowego programu wsparcia jakim jest „Bezpieczny kredyt 2 proc”. oraz fakt, że środki dostępne w jego ramach miały skończyć się wraz z początkiem 2024 roku. Dzięki temu w IV kwartale zapytania użytkowników platformy dla kategorii „budowa domów” wzrosły aż o 100 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. Na drugim miejscu z 32-procentowym wzrostem zapytań uplasowały się usługi remontowe, a tuż za nimi kategoria elewacje i ocieplenie – z 7 punktowym wzrostem.

- Koniec roku był dla wielu inwestorów sygnałem, że kończą się środki w ramach rządowego programu wsparcia – i faktycznie od 2 stycznia 2024 banki przestały przyjmować wnioski związane z „Bezpiecznym kredytem 2%”. Wzmożona aktywność związana z tematem budowy domów w IV kw 2023 roku była bardzo silnie powiązana z tym tematem – ocenia Martyna Głowińska-Gryglewska z Oferteo.

IV kwartał to jednak okres stabilizacji i pozostałe kategorie, które zwykły się charakteryzować dynamicznymi skokami zainteresowania w ciągu roku – spowolniły swoje wzrosty. Dotyczy to przede wszystkim poszukiwania usług elektryków, ogrodników czy monterów klimatyzacji.

Branża OZE kolejny kwartał na minusie

Rynek pomp ciepła w końcówce 2023 r. diametralnie zwolnił. Widać to zarówno w danych dotyczących sprzedaży samych urządzeń, jak i usług montażu. Wśród 10 kategorii prezentowanych w „Barometrze Usług” największy spadek znowu dotyczy pomp ciepła. Od października do grudnia ilość zapytań o usługi fachowców w tym zakresie zmniejszyła się o 44 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. To przede wszystkim nie czas na tego typu produkty, a popyt na nie wróci na swoje tory z początkiem II kw 2024.

Mniej zleceń w IV kwartale miel również monterzy paneli fotowoltaicznych. Ilość zapytań o usługi w tej kategorii była o 11 proc. niższa niż przed rokiem.

