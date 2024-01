Zamienił 1,50 zł na setki tysięcy. Wielkie szczęście na uboczu Krakowa

Choć zakłady z Mini Lotto nie mają aż takiej renomy, jak ich starszy i większy brat „duży lotek”, ani jak słynący z opiewających na setki milionów Eurojackpot, to gra cieszy się nieprzerwaną popularnością. Zwłaszcza, że losowania odbywają się codziennie.

Aby do niej „wejść” wystarczy zakład za 1,50 zł, czyli dwa razy mniej niż w zwykłym Lotto. Procentowo łatwiejsze jest także samo „ustrzelenie” konkretnych cyfr. Do tego wystarczy wytypowanie 5 z 42 cyfr. Można to zrobić samodzielnie lub za pomocą losowego i kultowego „chybił-trafił”. W przypadku wytypowania poprawnych cyfr przez kilka osób, nagroda dzielona jest równo pomiędzy nich.

Wielka wygrana w Krakowie

Swoją wygraną nie musiała dzielić się osoba, która w ostatni piątek „puściła” zakład przy ulicy Zakopiańskiej 62 w Krakowie. 19 stycznia o godzinie 22:00 maszyna losująca wytypowała następujące numery: 2, 16, 20, 33, 39. Dokładnie te, które znajdowały się na kuponie szczęśliwca. Suma, która trafiła lub najbliższym czasie trafi na jego konto, opiewa na 378 112,20 zł. To ponad 150 tys. razy więcej niż kosztował zakład!

Rekordzista jest tylko jeden

Nie jest to zwykła suma. To najwyższa wygrana w Krakowie w historii Mini Lotto. Dotychczas rekordzistą była osoba, która 10 listopada 2022 roku „puściła” zakład przy ulicy Rusznikarskiej 2. Wówczas zgarnęła ona 375 682,10 zł.

Obu wygranym brakuje jednak sporo do rekordu, który padł 31 grudnia 2019 roku w Mniowie przy ulicy Kieleckiej 84. Owa największa wygrana w historii Mini Lotto wyniosła 478 712,40 zł.

Wygrał ponad pół miliona w lotto. Jego życie zamieniło się w koszmar

Nowy polski milioner. W moment wzbogacił się o 2,3 mln złotych