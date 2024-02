Thermomix do wygrania. Ruszyła kolejna loteria promocyjna w znanym sklepie

Loteria promocyjna w sieci SPAR skierowana jest do wszystkich klientów. Nagroda to nie byle co, bo jak wiadomo Thermomix, jest urządzeniem, które cieszy się ogromną popularnością i pożądaniem. Marzą o nim miłośnicy gotowania, ale też osoby, które nie przepadają za przygotowywaniem jedzenia w domu i próbują zrobić wszystko, by ten proces ułatwić.

Thermimox w loterii SPAR. Można go wygrać

Loteria w sieci SPAR, czyli tzw. WIOSENNA LOTERIA SPAR, to totalna nowość. Rozpoczęła się 5 lutego i potrwa do 31 marca 2024 roku. Choć czasu na wzięcie udziału jest jeszcze, sporo, to warto się spieszyć, by nie przegapić ostatniego terminu. Na czym polega akcja? Wystarczy zrobić zakupy w dowolnym sklepie sieci za minimum 60 zł. Na naszym paragonie musi się znaleźć m.in. jeden produkt marki własnej SPAR. Dowód zakupu trzeba zachować.

Gdy już będziemy po zakupach należy skorzystać ze strony loteriaspar.pl i na niej zarejestrować swój paragon. Proces jest prosty – podajemy numer telefonu, adres e-mail, zdradzamy datę zakupów, NIP sklepu, w którym byliśmy i numer dowodu zakupy. Wszystkie dane znajdziemy na wspomnianym paragonie. Na końcu konieczne jest zaakceptowanie odpowiednich regulaminów i wysłanie zgłoszenia. Po wszystkim zostajemy dołączeni do listy osób, które mają szansę na wygraną.

Nagroda od SPAR to Thermomix TM6. Szansę ma kilka klientów

Zwycięzcy loterii SPAR otrzymają robota kuchennego Thermomix TM6. To urządzenie bardzo nowoczesne, które kosztuje dziś nawet 8 tys. Z powodu wysokiej ceny nie każdy może sobie na niego pozwolić, dlatego zwycięstwo w loterii jest korzystną szansą na zdobycie cennego gadżetu.

W loterii SPAR można wygrać aż 8 Thermomixów, zaś samo losowanie odbywa się co tydzień. Klienci sieci wiele razy mieli już szansę na zdobycie cennych nagród. „To kolejna loteria w sklepach SPAR. W ostatniej nasz klient wygrał samochód, a teraz oferujemy nowoczesne Thermomixy. W ten sposób wspieramy biznes naszych partnerów detalicznych. W roku finansowym zakończonym we wrześniu 2023 roku sprzedaż sklepów własnych wzrosła o blisko 10 proc., przy czym sklepy o najlepszych wzrostach osiągnęły wzrosty o 25-34 proc. Sklepy własne poprawiły swoje wyniki operacyjne o ponad 15 proc”. – mówił Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Warto pamiętać, że aktualnie swoje specjalne akcje mają m.in. Lidl i Biedronka. Niemiecki dyskont wprowadził loterię, w której można wygrać nawet milion złotych, z kolei jej konkurent nagradza klientów za zakupy – w Biedronce trwa losowanie szczęśliwych paragonów, a zwycięzcy mogą wygrać bony o wartości 800 zł.

