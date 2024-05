Wielka grupa handlowa w Polsce zamyka sklepy. Szykują się kolejne zwolnienia

Sklepy należące do Eurocash S.A zna w Polsce prawie każdy. Rodzima grupa handlowa ma pod sobą takie marki jak abc, Delikatesy Centrum, Groszek, Lewiatan, Mila czy Drogerie Koliber. Teraz każda z nich jest zagrożona. Zmniejszona ma być liczba pracowników, sklepów i hurtowni. To wszystko ma pomóc spółce zrównoważyć wpływ wzrostu płacy minimalnej na wyniki firmy.

Eurocash szykuje zmiany. Będzie redukcja

Wzrost płacy minimalnej jest faktem. Rządzący regularnie dbają o to, by stawki oferowane pracownikom były atrakcyjne i adekwatne do dzisiejszej sytuacyjna na rynku. Już w lipcu pracodawcy będą musieli płacić zatrudnionym jeszcze więcej niż dotychczas, bo najniższa krajowa będzie wynosiła 4300 zł brutto. Obecnie jest to 4271 zł, a w roku 2023 było 3545 zł. To m.in. tego typu zmiany wpływają na problemy sieci handlowych, które muszą sprostać finansowym wymaganiom i utrzymać pracowników.

Dziś wiadomo, że Grupa Eurocash S.A., do której należą m.in. Eurocash Cash&Carry, Eurocash Serwis oraz wspomniane wcześniej marki sklepów, zmniejszy w Polsce zatrudnienie o ponad 1100 osób. Spółka zdecydowała się na zamknięcie łącznie 165 marketów i 5 hurtowni.

Tak jest teraz w Eurocash S.A

Na koniec I kwartału 2024 r. w sieci abc działało 7 351 sklepów. W sieciach Lewiatan, Groszek, PSD i Euro Sklep kwartału było zrzeszonych 5 816 sklepów. Małych supermarketów – w tym Delikatesów Centrum – było 1596. Inmedio liczy obecnie 429 sklepów a sieć sklepów alkoholowych Duży Ben 429.

Ponadto wiadomo, że w I kwartale br. Grupa Eurocash osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 7,62 mld zł, czyli o 0,5 proc. wyższe rdr. Firma powiększyła rdr stratę netto. Po I kwartale 2024 r. wynosi ona 87,3 milionów złotych wobec 49,7 mln zł w I kwartale 2023 roku. Obecnie wdrożony program poprawy efektywności ma zrównoważyć w skali całego roku efekt wzrostu płacy minimalnej.

Wiadomo, że prezes jest optymistycznie nastawiony do koniunktury w branży, w której działa Grupa Eurocash, w kolejnych kwartałach. „Dane makroekonomiczne wskazują na to, że kolejne kwartały dla handlu detalicznego będą coraz lepsze. Ostatnie kwartały wykorzystaliśmy na usprawnianie działań grupy, zwiększenie efektywności, wykorzystanie synergii, a także na konsekwentne wprowadzanie w życie założeń strategii biznesowej. Perspektywy są coraz lepsze, a my jesteśmy dobrze przygotowani do wzmacniania naszej pozycji rynkowej i poprawy konkurencyjności naszych klientów” – podkreślił Paweł Surówka.

