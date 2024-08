Niebezpieczne dla zdrowia chemikalia wykryte w ubraniach znanej firmy. Producent wycofuje je ze sprzedaży

Shein to niezwykle popularna sieć sklepów z tanią odzieżą z segmentu tzw. fast fashion, która szturmem podbiła również polski rynek. Sprzedaje głównie przez internet. To obecnie czwarta najbardziej popularna marka wśród nastolatków.

Niemiecka organizacja Öko-Test zleciła zbadanie 21 ubrań tej firmy Osiem z nich wykazało w teście pozostałości toksycznych chemikaliów. Dotyczyło to również odzieży dla dzieci i niemowląt. Na przykład sukienka dla dziewczynek zawierała antymon, który może wchłaniać się przez skórę wraz z potem i jest wysoce toksyczny, jeśli przedostanie się do krwi. Inne wykryte substancje to dimetyloformamid, ołów, kadm, zakazane ftalany, naftalen i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Jak podaje serwis Okotest.de, większość zbadanych produktów Shein nie przeszła sprawdzianu. Najlepsza uzyskana ocena to „dostateczna”. Reszta to oceny "słabe" lub "nieodpowiednie".

Niebezpieczne substancje na ubraniach Shein. Firma reaguje

Na nasz artykuł zareagował producent. Przedstawicielka firmy PR pracującej dla Shein w Polsce przysłała do redakcji "Wprost" oświadczenie, w którym czytamy m.in.:

"Shein priorytetowo traktuje bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich swoich klientów, dlatego wymagamy od naszych dostawców przestrzegania ścisłych wytycznych i wysokich standardów, które są zgodne z europejskimi oraz globalnymi normami, takimi jak REACH. Współpracujemy z wiodącymi, międzynarodowymi, zewnętrznymi agencjami testującymi, aby przeprowadzać regularne kontrole. Mają one na celu weryfikację, czy dostawcy spełniają te normy.

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy łącznie ponad 400 000 testów bezpieczeństwa chemicznego z tymi agencjami.

Poważnie traktujemy ustalenia Öko-Testu i wycofujemy ze sprzedaży produkty, które według tej organizacji nie spełniały wymogów prawnych.

Jest to środek zapobiegawczy zgodny z naszymi własnymi protokołami bezpieczeństwa, w czasie gdy prowadzimy dalsze dochodzenie."

To nie jedyne zarzuty, które Öko-Test stawia azjatyckiemu producentowi. Dodatkowo test wykazał, że jego towary, takie jak buty, są bardzo nietrwałe.

Ponadto niewiele wiadomo na temat łańcucha dostaw firmy. Raport szwajcarskiej organizacji Public Eye ujawnił, że pracownicy chińskich zakładów szyjących dla firmy pracują średnio 12 godzin dziennie bez przerw na posiłki, przez 6 a nawet, 7 dni w tygodniu.

Shein o warunkach pracy w ich zakładach

Firma odpowiedziała również na to ostatnie oskarżenie.

W oświadczeniu Shein czytamy:

•SHEIN opracowało i wdrożyło procedury i mechanizmy zarządzania łańcuchem dostaw – SHEIN Responsible Sourcing Program (SRS). Polityka, która reguluje sposób działania naszych zewnętrznych dostawców to Kodeks postępowania dostawców (CoC). Został on opracowany w oparciu o najlepsze praktyki branżowe i wytyczne organów regulacyjnych, a także został dostosowany do międzynarodowych standardów, takich jak podstawowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (the International Labour Organization). Program SRS umożliwia nam egzekwowanie od naszych dostawców przestrzegania rygorystycznych norm bezpieczeństwa i higieny pracy, pracy i opieki społecznej oraz ochrony środowiska, a także obowiązujących przepisów.

•Poprzez politykę SRS, SHEIN egzekwuje od dostawców przestrzegania przepisów, która jasno wskazuje definicje i kary za naruszenie CoC SHEIN, a take przewiduje kompleksowe audyty u dostawców przeprowadzane przez zewnętrzne agencje weryfikacyjne (tj. Bureau Veritas, Intertek, Openview, SGS, TÜV Rheinland i QIMA) oraz wewnętrznych audytorów SHEIN. Wszyscy potencjalni dostawcy muszą przejść ocenę SRS, zanim będą mogli współpracować z SHEIN; ci, którzy otrzymają najniższą ocenę audytu, zostają wykluczeni ze współpracy z SHEIN.

•Po akceptacji dostawcy do sieci SHEIN, partnerzy przechodzą regularne niezapowiedziane oceny SRS dokonywane na terenie zakładu, a brak współpracy przy tych ocenach skutkuje zakończeniem relacji biznesowej. W przypadku stwierdzenia naruszeń, nie tylko podejmujemy działania mające na celu ukaranie dostawców zgodnie z naszą Polityką SRS, ale także monitorujemy dostawców w celu zatwierdzenia działań rekompensacyjnych i korygujących.

•Inwestujemy dziesiątki milionów euro we wzmocnienie nadzoru i zgodności z przepisami w całym naszym łańcuchu dostaw, a także w rozwój naszych dostawców w celu budowania bardziej skutecznych i odpowiedzialnych przedsiębiorstw. Będziemy nadal dokonywać istotnych inwestycji w tych obszarach. Nasze działania przekładają się już na wyniki, a regularne audyty dostawców wykazują stałą poprawę wydajności i zgodności z przepisami przez naszych partnerów.

