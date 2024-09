Nie uwierzysz, ile kosztuje garaż w Warszawie. Rekordowa cena zwala z nóg

W polskich miastach ceny garaży gwałtownie rosną, zaskakując nawet najbardziej wytrwałych poszukiwaczy miejsc parkingowych. Koszt metra kwadratowego garażu waha się od nieco ponad 4 tys. zł w Poznaniu do prawie 9 tys. zł w Warszawie, jak wynika z analizy ofert zamieszczonych na popularnych portalach ogłoszeniowych, przeprowadzonej przez Bankier.pl. Najbardziej ekstremalne przypadki przewyższają nawet ceny mieszkań, a rekordowa oferta opiewa na zawrotne 360 tys. zł.

Wzrost cen garaży jest częściowo spowodowany końcem sezonu wakacyjnego i napływem studentów, którzy przyjeżdżają do dużych miast, zabierając ze sobą samochody. W związku z tym, osiedlowe parkingi zaczynają się zapełniać, a prywatne miejsca parkingowe w garażach stają się cenną alternatywą. Ci, którzy liczą na tani garaż, mogą być jednak zaskoczeni, jak bardzo ceny wzrosły w ostatnim czasie.

Ceny garaży biją rekordy

Jeszcze na początku 2023 roku, czyli półtora roku temu, najdroższe oferty garaży i miejsc parkingowych przekraczały 100 tys. zł. W tamtym czasie rekordową ofertą była propozycja sprzedaży 18-metrowego garażu w warszawskiej dzielnicy Praga-Południe za 135 tys. zł, co dawało stawkę 7,5 tys. zł za metr kwadratowy. Większość ofert nie przekraczała jednak wtedy 100 tys. zł.

We wrześniu 2024 roku ceny garaży w stolicy sięgnęły niemal 9 tys. zł za metr kwadratowy. W Warszawie dostępnych było jedynie 18 ofert sprzedaży 21 garaży, z czego tylko trzy miały ceny poniżej 100 tys. zł. Najdroższą propozycją był garaż o powierzchni 21 mkw. w dzielnicy Ochota, którego cena wynosiła aż 360 tys. zł, co przekładało się na ponad 17 tys. zł za metr kwadratowy. Dla porównania, ceny nowych mieszkań w Warszawie w sierpniu 2024 r. wahały się między 15,7 a 19,3 tys. zł za metr kwadratowy.

Kraków, będący kolejnym z największych miast w Polsce, również odnotował gwałtowny wzrost cen garaży. W stolicy Małopolski średnia cena ofertowa wynosi ponad 7,6 tys. zł za metr kwadratowy, a za niektóre garaże żądano aż 180 tys. zł. Na 34 oferty tylko osiem miało cenę poniżej 100 tys. zł, a tańsze garaże często były w złym stanie technicznym.

W Gdańsku, Wrocławiu i Szczecinie stawki również przekraczają 5 tys. zł za metr kwadratowy. Średnie ceny garaży wynoszą od 90 tys. zł do ponad 100 tys. zł, co stawia te miasta w podobnej sytuacji do Krakowa. Mniejsze miasta, takie jak Łódź, Katowice czy Poznań, oferują nieco niższe ceny – w Łodzi średnia cena za metr kwadratowy garażu wynosi niespełna 4,9 tys. zł. W Poznaniu, mimo niższych cen, oferta jest bardzo ograniczona – na portalach ogłoszeniowych dostępne były jedynie cztery garaże.

W mniejszych miastach wojewódzkich, takich jak Zielona Góra, ceny garaży także zbliżają się do wysokich wartości, osiągając średnio 4,8 tys. zł za metr kwadratowy, co przekłada się na około 85 tys. zł za garaż. Znacznie niższe ceny można znaleźć jednak w Białymstoku i Toruniu, mimo że podaż w tych miastach jest wyjątkowo ograniczona – na sprzedaż dostępne było od 3 do 6 garaży.

Miejsca parkingowe również kosztują

Równocześnie wysokie ceny osiągają także miejsca parkingowe. W miastach takich jak Warszawa czy Kraków ceny wahają się od 35 tys. zł do nawet 150 tys. zł, w zależności od lokalizacji i rodzaju miejsca. Najdroższe są podwójne miejsca parkingowe, za które sprzedający żądają nawet 150 tys. zł. Miejsca parkingowe na powierzchni również nie należą do tanich – ceny zaczynają się od 30 tys. zł i mogą przekroczyć 40 tys. zł.

Czytaj też:

W jednym polskim mieście ceny najmu kawalerek spadły o 11 proc. A w innych?Czytaj też:

Ile tak naprawdę kosztuje mieszkanie w moim mieście? Będzie można to sprawdzić