Podatek od garaży w 2025 r. Jest dobra wiadomość dla kierowców

W 2025 roku właścicieli miejsc postojowych czekają pozytywne zmiany – dzięki nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która została właśnie przyjęta przez rząd, zapłacą oni niższy podatek od nieruchomości. Nowe przepisy obejmą garaże znajdujące się w bryle budynku mieszkalnego, o ile są one odrębnymi nieruchomościami lokalowymi.

Jednak nie wszystkie garaże będą podlegać niższej stawce podatku. Wątpliwości budzą np. miejsca, które są wykorzystywane do działalności gospodarczej lub garaże wolnostojące. Choć pełnią tę samą funkcję, ich właściciele będą musieli płacić wyższy podatek.

Dodatkowo, nowe przepisy rodzą pytania o inne pomieszczenia związane z garażami – np. przechowalnie rowerów. Szczegółowe zasady dotyczące tych przypadków będą kluczowe dla ostatecznego zrozumienia, kto zyska na nowelizacji, a kto będzie musiał płacić więcej.

Nowelizacja czeka jeszcze na rozpatrzenie przez Sejm, więc warto śledzić dalszy rozwój sytuacji.

Za jeden dzień spóźnienia wysoka kara. Kierowcy powinni uważać

Każdy właściciel samochodu powinien obowiązkowo wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów, czyli OC. To najważniejsze ubezpieczenie, które chroni przedkonsekwencjami szkód wyrządzonych przez kierowców. Za niewykupienie polisy grozi wysoka kara.

Co to jest OC?

OC to ubezpieczenie cywilne, które chroni właściciela pojazdu przed szkodami wyrządzonymi przez innych kierowców. W przypadku kolizji drogowej lub wypadku drogowego, z OC należy się wypłata odszkodowania. Nie każdy kierowca zdaje sobie sprawę z tego, że polisa przypisana jest do pojazdu, a nie do właściciela auta. W ten sposób można m.in. kupić auto z rynku wtórnego z ważnym ubezpieczeniem cywilnym.

Kara za brak OC

Na kierowcach ciąży obowiązek ubezpieczenia auta, a niedopełnienie go skutkuje wysoką karą. Kierowca, który choć jeden dzień spóźni się z wykupieniem polisy OC, może zapłacić wysoką karę.. Obecnie mandat za brak OC w najwyższym wymiarze wynosi 9250 zł i kara ta przysługuje kierowcom, którzy spóźnią się 14 dni z wykupieniem polisy.

Czy trzeba płacić podatek od wynajmu mieszkania?