Jest praca do wzięcia. Prawie 10 tys. zł brutto plus dodatki, nie potrzeba studiów

W listopadzie 2023 roku w Warszawie brakowało ponad stu kierowców autobusów. Miejskie Zakłady Autobusowe zapraszały chętnych do pracy, nawet jeśli nie spełniali podstawowego, wydawałoby się, kryterium, czyli nie posiadali uprawnień do prowadzenia autobusów. Odpowiednie prawo jazdy można wyrobić już u pracodawcy. Kierowcom spoza Warszawy firma proponowała noclegi na pierwszych 15 miesięcy pracy.

Na koniec zeszłego roku kierowcy stołecznych autobusów zarabiali średnio 84400 zł brutto plus dodatki i roczną premię przy umowie o pracę.



Brakuje kierowców autobusów i motorniczych tramwajów

Obecnie kierowców do pracy poszukują niemal wszystkie przedsiębiorstwa komunikacyjne. Firmy komercyjne regularnie „podkupują” kierowców sektorowi publicznemu, oferując wyższe wynagrodzenia i bardziej przewidywalne godziny pracy.

Standardem w dużych miastach są też bezpłatne kursy.

– Trzeba być odpornym na stres, empatycznym i mieć dużo cierpliwości. Czasem nie spodziewamy się pewnych zachowań pasażerów czy kierowców i musimy być gotowi na to, co może się wydarzyć. Nie jest to praca monotonna, każdy dzień jest zupełnie inny – mówiła w rozmowie z serwisem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy. Przekonywała, że kierowca jest zawodem z przyszłością.

W czasach niskiego bezrobocie trudno jednak przekonać kandydatów do podjęcia pracy, którą często zaczyna się bardzo wcześnie rano lub kończy późno w nocy, do tego przez kilka godzin siedzi się w jednej pozycji, co może się okazać męczące dla kręgosłupa. Efektem są nieobsadzone kursy. We wrześniu boleśnie przekonali się o tym mieszkańcy Gdyni, kiedy to jednego dnia nie udało się zrealizować 50 z zaplanowanych blisko 300 kursów.

Tramwaje Warszawskie szukają pracowników

Teraz poszukiwani są motorniczowie w Warszawie. Tramwaje Warszawskie przeprowadziły w październiku i listopadzie specjalne spotkania rekrutacyjne. Zainteresowani mieli możliwość poznania pracy motorniczego „od kuchni” i zadać pytania pracownikom firmy.

Aby zostać motorniczym w Warszawie, należy spełnić szereg wymagań:

Wiek: Minimum 21 lat.

Sprawność psychofizyczna: Kandydaci muszą wykazać się dobrą kondycją.

Orzeczenie psychologiczne: Wymagane jest zaświadczenie do prowadzenia tramwaju.

Prawo jazdy: Konieczne posiadanie kategorii innej niż AM i T.

Miejsce zamieszkania: Warszawa lub bliskie okolice.

Waga i wzrost: Maksymalnie 130 kg oraz wzrost między 160 cm a 190 cm.

Ile zarobi motorniczy w Warszawie?

Wynagrodzenie motorniczego w trzecim kwartale 2024 roku wyniosło 9692,56 zł brutto, co daje 7398,90 zł „na rękę”. Motorniczym przysługuje szereg dodatkowych świadczeń, takich jak dofinansowanie do urlopu, prywatna opieka zdrowotna, a także premie i nagrody za pracę w nocy, święta oraz za nadgodziny.

