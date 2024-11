Renta wdowia już niebawem. ZUS wydał ważny komunikat

W sierpniu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy ws. renty wdowiej. Przypomnijmy, że nowela zakłada, że owdowiała osoba może łącznie pobierać swoje świadczenie oraz rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Dotychczas, w razie zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązywała zasada wypłaty jednego z nich, stąd po śmierci małżonka osoba owdowiała mogła zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną po zmarłym (maksymalnie 85 proc. świadczenia zmarłego).

Renta wdowia. Kto może ubiegać się o świadczenie?

Zmiany nastąpią wraz z początkiem 2025 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina, że owdowiałe osoby będą mogły wybrać do wypłaty 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia, bądź 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

– Sam zdecydujesz, z której opcji chcesz skorzystać. 1 stycznia 2025 r. na naszej stronie internetowej zamieścimy specjalny kalkulator, który pomoże wybrać Ci korzystniejszy wariant. Dzięki temu narzędziu samodzielnie obliczysz szacunkową łączną kwotę świadczeń. O pomoc będziesz mógł również poprosić pracowników ZUS – podkreśla ZUS.

Zakład przypomina, że w 2027 roku udział drugiego świadczenia zostanie podniesiony do 25 proc.

ZUS przypomina również o warunkach, jakie należy spełnić, by otrzymywać świadczenie:

masz co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

do dnia śmierci Twojego małżonka (lub małżonki) pozostawałaś (lub pozostawałeś) z nim (lub z nią) we wspólności małżeńskiej,

nabyłaś lub nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyłaś 55 lat, jeśli jesteś kobietą lub ukończyłeś 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną,

nie jesteś obecnie w związku małżeńskim (prawo do wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną ustaje, jeśli zawrzesz nowy związek małżeński).

Co istotne, suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Do tego limitu wliczane są świadczenia, które będą wypłacane łącznie, a także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy emerytalnej lub odrębnych przepisów.

– Jeśli suma wypłacanych świadczeń będzie wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury, pomniejszymy świadczenia o kwotę przekroczenia. Wydamy wtedy decyzję, w której poinformujemy Cię o pomniejszeniu wypłacanych świadczeń – informuje ZUS.

Wnioski od stycznia 2025 r.

Aby otrzymywać połączone świadczenie należy złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. ZUS udostępni wzór wniosku (ERWD) od 1 stycznia 2025 roku. Pojawi się on zarówno w placówkach instytucji, jak i na PUE/eZUS. Połączone świadczenia będą wypłacane od lipca.

– Aby otrzymywać rentę wdowią od 1 lipca 2025 r., złóż wniosek do 31 lipca 2025 r. – apeluje ZUS. – Jeśli warunki do łącznej wypłaty świadczeń spełnisz po 31 lipca 2025 r. lub złożysz wniosek w tej sprawie po tej dacie, wypłatę będziemy mogli podjąć od dnia, w którym spełnisz warunki, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożysz wniosek – dodaje.

ZUS apeluje, by przed złożeniem wniosku sprawdzić, czy spełnia się wszystkie warunki wymagane do łącznej wypłaty świadczeń. – Jeśli nie spełniasz chociaż jednego z warunków, to nie będziemy mogli ustalić Ci prawa do łącznej wypłaty świadczeń i wydamy decyzję odmowną. Takie decyzje będziemy mogli wydawać już przed lipcem 2025 r. – informuje Zakład.

Jeśli owdowiała osoba ma prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, to do wniosku o połączenie świadczeń z rentą rodzinną nie musi dołączać żadnych dokumentów. Jeśli ZUS uzna, że do rozpatrzenia wniosku niezbędne są dokumenty, których nie posiada, wówczas zwróci się o ich dostarczenie.

