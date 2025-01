To cię może zaskoczyć przy bankomacie. Nie wypłacisz wszystkiego

Choć posiadanie własnych pieniędzy na koncie wydaje się dawać pełną swobodę w dysponowaniu nimi, rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana. Wypłaty z bankomatów podlegają różnym ograniczeniom, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz płynności operacyjnej. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że limity wypłat różnią się w zależności od banku i operatora bankomatu.

Dlaczego obowiązują limity wypłat?

Coraz więcej Polaków wybiera płatności bezgotówkowe, wykorzystując karty płatnicze, smartfony lub zegarki. Jednak w niektórych sytuacjach gotówka staje się niezbędna. Wówczas wypłaty z bankomatów mogą okazać się problematyczne ze względu na obowiązujące limity.

Celem takich ograniczeń jest przede wszystkim ochrona środków przed ewentualnym oszustwem oraz zapewnienie, że bankomat nie zostanie opróżniony z gotówki, co mogłoby zakłócić jego funkcjonowanie.

Limity wypłat – jak to działa?

Każdy bank ustala własne limity wypłat z bankomatu. Są one zależne od rodzaju karty, bankomatu oraz dostępności banknotów. Minimalna wypłata to zwykle 10, 20 lub 50 zł, natomiast maksymalna kwota może wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Na przykład:

Euronet : maksymalna wypłata to 800 zł.

: maksymalna wypłata to 800 zł. Planet Cash : 1000 zł.

: 1000 zł. Santander Bank Polska : limit jednorazowy wynosi 1000 zł, a dzienny dla klientów banku – 15 000 zł.

: limit jednorazowy wynosi 1000 zł, a dzienny dla klientów banku – 15 000 zł. Pekao : posiadacze zwykłych kart mogą wypłacić jednorazowo 6000 zł, a właściciele złotych kart debetowych – do 15 000 zł.

: posiadacze zwykłych kart mogą wypłacić jednorazowo 6000 zł, a właściciele złotych kart debetowych – do 15 000 zł. PKO BP : dzienny limit to 2000 zł.

: dzienny limit to 2000 zł. Millennium: dzienny limit standardowy to 2000 zł, z możliwością zwiększenia do 20 000 zł.

Ostateczna kwota jednorazowej wypłaty zależy także od liczby banknotów, jakie bankomat jest w stanie wydać w jednej transakcji. W rzadkich przypadkach można wypłacić nawet 10 000 zł.

Co zrobić, gdy limit okazuje się niewystarczający?

Jeśli potrzebujesz większej kwoty, warto sprawdzić możliwości podniesienia limitu dziennego w swoim banku. Takie zmiany można zwykle wprowadzić za pomocą bankowości internetowej, aplikacji mobilnej lub wizyty w oddziale.

Limity wypłat z bankomatów są wprowadzone dla ochrony środków oraz zapewnienia płynności operacyjnej urządzeń. Choć mogą wydawać się niewygodne, stanowią istotny element systemu finansowego. Planując większe wydatki w gotówce, warto zapoznać się z zasadami obowiązującymi w banku oraz możliwościami dostosowania limitów do swoich potrzeb.

