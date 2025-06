Czy dziś jest niedziela handlowa? Które sklepy będą otwarte?

To dobra wiadomość dla wszystkich planujących zakupy – dziś mamy niedzielę handlową. Sklepy i galerie handlowe są otwarte jak w każdy inny dzień tygodnia, a dodatkowo w wielu miejscach rozpoczęły się już letnie wyprzedaże. To świetna okazja, by na spokojnie rozejrzeć się za promocjami, przygotować się do wyjazdów wakacyjnych i zrobić większe zakupy bez ustawowych ograniczeń. Letnie wyprzedaże to szansa na zakupy w niższych cenach – od ubrań i obuwia po akcesoria turystyczne i wyposażenie domu.

Niedziele handlowe 2025 – osiem dodatkowych dni na zakupy

Czerwcowa niedziela handlowa jest już piątą w tym roku. W kolejnych miesiącach zaplanowano jeszcze kilka takich terminów, dając więcej okazji do swobodnych zakupów.

Przypomnijmy, że w 2025 roku handel będzie dozwolony w osiem niedziel. To efekt zmian wynikających z nowelizacji przepisów. Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza bowiem dodatkową niedzielę handlową w grudniu.

W 2025 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

trzy kolejne niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia,

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Harmonogram niedziel handlowych w 2025 roku

Zgodnie ze wspomnianą nowelizacją, w 2025 roku niedziele handlowe wypadają w następujących terminach:

26 stycznia,

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

Kiedy będzie kolejna niedziela handlowa?

Ustawodawca przewidział następną niedzielę handlową na zakończenie wakacji. Przypadnie ona tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. To ostatnia niedziela sierpnia i tegorocznych wakacji, która w tym roku przypada 31 sierpnia. Na kolejną, po sierpniowej, niedzielę handlową przyjdzie nam poczekać aż do grudnia.

