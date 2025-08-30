Komornik zajmie najniższą krajową? Ministerstwa zabrały głos
Pieniądze 300 zł Źródło: Shutterstock
Komornicy nie mogą dziś zajmować tzw. najniższej krajowej – poza jednym wyjątkiem. Czy sytuacja ulegnie zmianie? Chcieliby tego prawnicy.

Od stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie wzrosnąć ma do 4806 złotych brutto. Od początku 2025 r. jest to 4666 PLN.

Jak przypomina serwis.gazetaprawna.pl, obecnie komornicy nie mogą prowadzić egzekucji z najniższej krajowej – chyba że chodzi o alimenty (rodzaj świadczeń, które przeznaczane są na utrzymanie osoby). Prawnicy chcieliby jednak zmiany prawa. Katarzyna Gajda – adwokatka i wspólniczka w kancelarii Targosz Gajda Adwokaci – zwróciła się z petycją w tej sprawie, którą skierowała do ministerstwa sprawiedliwości. Resort, którym kieruje od kilku tygodni Waldemar Żurek, odpowiedział. Jest także reakcja ze strony ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej, którego szefem jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Komornicy zaczną zajmować część pensji minimalnej? Ministerstwa odpowiedziały

MS zauważyło liczne korzyści z takiego rozwiązania. Zdaniem resortu pozytywnie wpłynęłoby to na zadłużanie się obywateli, osoby w trudnej sytuacji finansowej, mające zobowiązania, z którymi komornicy próbują im pomóc, szybciej radziłyby sobie z zadłużeniem itd. – zauważono znacznie więcej zalet.

Serwis.gazetaprawna.pl przypomina jednak, że to MRPiPS musiałby zaproponować zmiany. W odpowiedzi na petycję resort poinformował jednak, że nie będzie się tym teraz zajmował.

