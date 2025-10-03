Ukrywasz pieniądze za granicą? Komornik ma na to sposób

Czy zagraniczne konto bankowe może uchronić przed komornikiem? Choć jego zajęcie jest trudniejsze niż w Polsce, nie oznacza to pełnej ochrony. W pewnych sytuacjach komornik lub wierzyciel mogą doprowadzić do zamrożenia środków, szczególnie w krajach Unii Europejskiej.

Brak dostępu

Polski komornik nie ma bezpośredniego dostępu do informacji o zagranicznych rachunkach. Banki w Polsce zobowiązane są do współpracy w ramach krajowych procedur, natomiast instytucje zagraniczne nie muszą udzielać takich danych na żądanie polskiego organu. Oznacza to, że komornik nie zlokalizuje samodzielnie konta dłużnika za granicą. Jeśli jednak wierzyciel zna jego istnienie, może złożyć wniosek do sądu o pomoc prawną. Wtedy sąd występuje do organów państwa, w którym prowadzone jest konto, o jego zajęcie. Proces jest jednak bardziej czasochłonny i wymaga spełnienia szeregu warunków.

W obrębie Unii Europejskiej funkcjonuje mechanizm CRS (Common Reporting Standard), obligujący banki do przekazywania danych o kontach obcokrajowców organom podatkowym kraju ich rezydencji. Ponadto w przypadku długów wierzyciel może wystąpić o Europejski Nakaz Zabezpieczenia na Rachunku Bankowym (ENZ). To skuteczne narzędzie pozwala zamrozić środki na koncie w dowolnym państwie UE, i to bez uprzedniego informowania dłużnika. Dzięki temu nie ma on możliwości wycofania pieniędzy przed zajęciem.

Egzekucja z zagranicznych kont

Egzekucja na kontach w krajach spoza UE jest znacznie trudniejsza. Wierzyciel musi ubiegać się o pomoc prawną lub korzystać z umów międzynarodowych. Skuteczność takich działań zależy od lokalnych przepisów. Państwa z restrykcyjną tajemnicą bankową, jak Szwajcaria, Luksemburg czy Singapur, stawiają dodatkowe bariery, znacznie wydłużając procedury. Jeszcze większe trudności występują w tzw. rajach podatkowych, takich jak Kajmany czy Wyspy Dziewicze, gdzie banki niechętnie udostępniają informacje o klientach.

Zagraniczne konto nie gwarantuje więc całkowitej ochrony przed komornikiem. Najłatwiej zajęciu podlegają rachunki w UE, podczas gdy poza nią egzekucja bywa skomplikowana i kosztowna. Dłużnicy powinni pamiętać, że wierzyciele mają możliwość skorzystania z wielu narzędzi prawnych i ukrywanie środków może okazać się nieskuteczne.

