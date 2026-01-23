Ile naprawdę dostają seniorzy? Nowe liczby z ZUS

Dane Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do których dotarł dziennik Fakt, pokazują wyraźne różnice w wysokości emerytur pobieranych przez obecnych 65- i 70-latków. Z zestawienia wynika, że przeciętne świadczenia mężczyzn są znacząco wyższe niż emerytury kobiet. Różnica sięga około 1,4 tys. zł brutto miesięcznie.

Średnia emerytura

Zgodnie z informacjami przygotowanymi przez ZUS, średnia emerytura wypłacana w listopadzie 2025 r. wyniosła 4099 zł brutto. W przypadku mężczyzn przeciętne świadczenie osiągnęło poziom 5054 zł brutto. Kobiety otrzymywały natomiast średnio 3503 zł brutto. Dane te potwierdzają utrzymującą się od lat dysproporcję w wysokości emerytur między płciami.

ZUS przedstawił także szczegółowe zestawienie uwzględniające rok urodzenia emerytów. W przypadku kobiet różnice między poszczególnymi rocznikami są wyraźne. Kobiety urodzone w 1952 roku pobierają przeciętnie 2988 zł brutto. Dla rocznika 1956 średnia emerytura wynosi 3936 zł brutto, natomiast kobiety urodzone w 1960 roku otrzymują średnio 3728 zł brutto.

Również wśród mężczyzn widać zróżnicowanie świadczeń w zależności od rocznika. Mężczyźni urodzeni w 1957 roku otrzymują przeciętnie 5501 zł brutto. W przypadku rocznika 1959 średnia emerytura wynosi 4818 zł brutto, a dla urodzonych w 1960 roku – 4785 zł brutto.

Różnice w wysokości emerytur

Jak podaje „Fakt”, różnice w wysokości emerytur wynikają przede wszystkim z długości aktywności zawodowej oraz kapitału zgromadzonego w trakcie pracy. ZUS zwraca uwagę, że im dłużej dana osoba pracuje i odprowadza składki, tym wyższe jest późniejsze świadczenie emerytalne. Jednocześnie część ubezpieczonych decyduje się na wcześniejsze przejście na emeryturę, łącząc pobieranie świadczenia z dalszym dorabianiem.

Do przyczyn dysproporcji odniósł się także Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny. Jak wyjaśnił, różnice w emeryturach są pochodną odmiennych ról społecznych kobiet i mężczyzn. Kobiety częściej rezygnowały z pracy zawodowej lub miały przerwy w zatrudnieniu, ponieważ zajmowały się wychowaniem dzieci, a później opieką nad rodzicami wymagającymi wsparcia. To bezpośrednio wpływało na wysokość odprowadzanych składek i ostateczne świadczenie z ZUS.

Przedstawione dane pokazują, że wiek, płeć oraz przebieg kariery zawodowej wciąż mają kluczowe znaczenie dla wysokości emerytury wypłacanej w Polsce.

