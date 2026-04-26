Nawet dożywotni dodatek dla wybranych. Wypłaty ruszają lada dzień

Specjalny dodatek do emerytury w wysokości 288 zł to tzw. świadczenie ratownicze 288 zł, które przysługuje wybranej grupie seniorów. Świadczenie to jest wypłacane dożywotnio, jednak nie każdy emeryt może je otrzymać. Najbliższe przelewy mają trafić do uprawnionych najpóźniej do 15 maja.

Kwota dodatku wzrosła w marcu w wyniku waloryzacji. Świadczenie zostało wprowadzone w grudniu 2021 roku i początkowo wynosiło 200 zł miesięcznie.

Świadczenie ratownicze 288 zł – kto może je dostać

Prawo do dodatku mają wyłącznie emerytowani ratownicy górscy z TOPR i GOPR oraz strażacy ochotnicy. Aby otrzymać pieniądze, konieczne jest spełnienie określonych warunków dotyczących stażu oraz udziału w akcjach ratowniczych.

Wymagany staż pracy różni się w zależności od płci. Mężczyźni muszą wykazać co najmniej 25 lat stażu, natomiast kobiety – minimum 20 lat.

Świadczenie ratownicze 288 zł – warunki przyznania

Podstawowym warunkiem jest czynny udział w akcjach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku. Taki udział trzeba potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

Wniosek musi zawierać podpisy co najmniej trzech osób potwierdzających zaangażowanie w akcje. Przynajmniej jedna z nich powinna mieć doświadczenie w pełnieniu funkcji publicznych lub pracy w administracji samorządowej, a jej staż powinien pokrywać się z okresem działalności wnioskodawcy.

Świadczenie ratownicze 288 zł – ile osób korzysta

Z danych Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że świadczenie pobiera około 118 tys. osób w Polsce.

Większość beneficjentów stanowią strażacy ochotnicy, natomiast pozostałą część tworzą ratownicy górscy. Najwięcej osób uprawnionych mieszka w województwach wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim, a najmniej w lubuskim i zachodniopomorskim.

Świadczenie ratownicze 288 zł – gdzie złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie dodatku nie jest składany w ZUS. Dokument należy przekazać do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca zamieszkania.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA do 15. dnia każdego miesiąca. Dodatek przysługuje bez względu na wysokość emerytury oraz niezależnie od innych pobieranych świadczeń.

