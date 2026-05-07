Masz psa? Ta opłata może Cię zaskoczyć w 2026 roku

W Polsce od ponad trzech dekad funkcjonuje opłata związana z posiadaniem psa, choć wielu właścicieli czworonogów nadal nie zdaje sobie z niej sprawy. Została ona wprowadzona na mocy przepisów z 1991 roku i należy do katalogu opłat lokalnych.

Nie oznacza to jednak, że obowiązuje w całym kraju. Decyzja o jej wprowadzeniu należy do samorządów, które ustalają również wysokość stawki. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy różnych gmin mogą płacić zupełnie inne kwoty albo nie ponosić tej opłaty wcale.

Podatek od psa 2026 – kto musi się liczyć z opłatą

Wysokość opłaty zależy od decyzji lokalnych władz, które mogą ją wprowadzić lub z niej zrezygnować. To właśnie rady gmin i miast określają zarówno obowiązek jej uiszczania, jak i konkretną stawkę.

Z tego powodu w jednej miejscowości właściciel psa zapłaci kilkadziesiąt złotych rocznie, a w innej nie poniesie żadnych kosztów. Taka różnorodność wynika bezpośrednio z lokalnego charakteru tego świadczenia.

Maksymalna stawka rośnie z roku na rok

Od początku 2026 roku górna granica opłaty została ustalona na poziomie 186,29 zł rocznie za jednego psa. To najwyższa kwota od lat i wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednimi okresami.

Jeszcze rok wcześniej maksymalna stawka wynosiła 178,26 zł, a pięć lat temu było to 130,30 zł. Mimo tego nie wszystkie samorządy korzystają z najwyższego limitu. Przykładowo w Kraków opłata wynosi 36 zł rocznie.

Wpływy trafiają do setek samorządów

Dane pokazują, że opłata nadal funkcjonuje w wielu miejscach w Polsce. W 2025 roku dochody z tego tytułu wykazało 377 jednostek samorządu terytorialnego.

Łączna kwota wpływów sięgnęła niemal 3,4 mln zł. Oznacza to, że mimo ograniczonego zasięgu, opłata nadal stanowi źródło dochodów dla licznych gmin.

Kto nie zapłaci za psa

Przepisy przewidują również wyjątki, które zwalniają z obowiązku uiszczania opłaty. Dotyczą one między innymi osób z niepełnosprawnościami posiadających psa asystującego.

Zwolnienie obejmuje także seniorów powyżej 65. roku życia, którzy prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, a także wybranych rolników posiadających nie więcej niż dwa psy.

Terminy ustalają samorządy

Warto pamiętać, że nie tylko wysokość opłaty, ale również termin jej zapłaty zależy od lokalnych władz. W części gmin obowiązek trzeba spełnić do końca maja.

Niektóre samorządy przewidują także niższe stawki dla osób, które przyjęły psa w drugiej połowie roku. To kolejny element, który może różnić się w zależności od miejsca zamieszkania.