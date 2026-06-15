Działkowcy popełniają ten błąd nagminnie. Konsekwencje mogą być bardzo kosztowne

Rodzinne Ogródki Działkowe mają służyć wypoczynkowi, rekreacji oraz uprawie roślin. Nie wszyscy użytkownicy przestrzegają jednak zasad określonych w regulaminie ROD. Wykorzystywanie działki jako magazynu lub miejsca składowania niepotrzebnych rzeczy może prowadzić do dotkliwych konsekwencji finansowych, a w skrajnych przypadkach nawet do utraty prawa do użytkowania parceli.

Zakazane na działce ROD. Tych rzeczy nie wolno przechowywać

Jednym z najczęściej spotykanych naruszeń jest gromadzenie na działce przedmiotów, które nie są związane z jej podstawowym przeznaczeniem. Regulamin zabrania przechowywania starych mebli, elementów wyposażenia mieszkań, zużytych opon, części samochodowych, złomu, gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych.

Problematyczne są również materiały budowlane. Mogą one znajdować się na działce wyłącznie tymczasowo, na przykład podczas remontu altany. Jeżeli cegły, piach lub inne materiały zalegają przez długi czas bez wyraźnego celu, działkowiec musi liczyć się z reakcją zarządu.

Niebezpieczne substancje pod szczególnym nadzorem

Szczególne ograniczenia dotyczą materiałów niebezpiecznych. Na działkach nie wolno magazynować substancji łatwopalnych, wybuchowych ani toksycznych. Dopuszczalne jest jedynie przechowywanie niewielkiej ilości paliwa niezbędnego do bieżącego użytkowania sprzętu, np. kosiarki spalinowej.

Poważne konsekwencje mogą grozić za składowanie odpadów niebezpiecznych, takich jak zużyte oleje silnikowe czy materiały zawierające azbest. W takich przypadkach do sprawy mogą zostać zaangażowane odpowiednie służby, a wysokość kar może sięgać kilku tysięcy złotych.

Samochód i działalność gospodarcza? Regulamin mówi jasno

Choć działka jest użytkowana indywidualnie, nadal obowiązują na niej zasady wynikające z regulaminu ROD. Z tego powodu nie można wykorzystywać parceli jako parkingu lub warsztatu. Zakazane jest parkowanie, garażowanie, naprawianie oraz mycie pojazdów mechanicznych na terenie działki.

Ograniczenia obejmują również prowadzenie działalności gospodarczej. Działka nie może służyć do magazynowania towarów przeznaczonych do sprzedaży ani wykonywania działalności zarobkowej. Regulacje dotyczą także zwierząt hodowlanych. Chów świń, kóz czy krów jest niedozwolony, a utrzymywanie niektórych gatunków wymaga wcześniejszej zgody zarządu oraz spełnienia określonych wymogów.

Kary mogą być bardzo dotkliwe

Jeżeli działkowiec nie zastosuje się do pisemnych wezwań i nadal będzie użytkował teren niezgodnie z regulaminem, Polski Związek Działkowców może wypowiedzieć umowę dzierżawy. Oznacza to utratę prawa do korzystania z działki.

Dodatkowo za zanieczyszczanie terenu i składowanie niedozwolonych odpadów mogą zostać nałożone grzywny. Dlatego przed pozostawieniem na działce starych mebli, opon czy innych niepotrzebnych przedmiotów warto sprawdzić, czy nie narusza to obowiązujących zasad.

FAQ – najczęstsze pytania o przechowywanie na działce ROD

Czy można przechowywać opony na działce ROD?

Nie. Zużyte opony są traktowane jako odpady i nie powinny znajdować się na działce.

Czy wolno trzymać benzynę na działce?

Tak, ale wyłącznie niewielką ilość potrzebną do bieżącego użytkowania sprzętu ogrodowego.

Czy można parkować samochód na działce?

Co do zasady nie. Regulaminy ROD zabraniają parkowania i garażowania pojazdów na parcelach.

Czy za bałagan można stracić działkę?

Tak. Długotrwałe łamanie regulaminu może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy.

Czy działka ROD może służyć jako magazyn firmy?

Nie. Prowadzenie działalności gospodarczej na działce jest zabronione.

Czytaj też:

Koniec ważnej furtki dla właścicieli działek. Rząd przyjął przełomowe zmianyCzytaj też:

Sąsiad może wejść na twoją działkę. Nowe przepisy już obowiązują