Myślisz, że to twój teren? Za taki zakaz możesz się mocno pomylić

Wielu właścicieli nieruchomości traktuje pas zieleni przylegający do swojej działki jak część prywatnej posesji. Tymczasem o tym, gdzie kończy się własność prywatna, a zaczyna teren publiczny, decydują granice działki, których nie można ustalić wyłącznie na podstawie ogrodzenia. W razie wątpliwości należy sprawdzić dokumentację geodezyjną, taką jak mapa ewidencyjna czy wyrys z rejestru gruntów.

W przypadku działek położonych przy drogach publicznych za granicą nieruchomości często rozpoczyna się pas drogowy. Obejmuje on nie tylko jezdnię, ale także chodniki, pobocza, ścieżki rowerowe, rowy oraz pasy zieleni izolacyjnej. Teren ten stanowi mienie publiczne, którym zarządza właściwy zarządca drogi lub samorząd. Oznacza to, że właściciel sąsiedniej posesji nie może samodzielnie zakazywać przechodzenia przez taki pas ani wprowadzać innych ograniczeń dotyczących korzystania z niego.

Samowolne zagospodarowanie pasa zieleni może mieć konsekwencje

Przepisy regulujące pas drogowy wskazują również, że wszelkie działania podejmowane na takim terenie mogą wymagać zgody zarządcy drogi. Dotyczy to między innymi sadzenia drzew i krzewów, ustawiania donic czy innych elementów, a także przekształcania pasa zieleni w dodatkowe miejsce parkingowe lub jego grodzenia. Wielu właścicieli błędnie zakłada, że przestrzeń przed bramą należy do nich, choć formalnie pozostaje częścią pasa drogowego.

Zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia może skutkować wysoką karą finansową. Zgodnie z przepisami wynosi ona dziesięciokrotność standardowej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wysokość sankcji zależy od obowiązujących stawek i może znacząco przewyższyć koszt legalnego uzyskania zgody.

Kto odpowiada za utrzymanie pasa zieleni?

Za utrzymanie porządku na własnej działce odpowiada właściciel nieruchomości. Jeżeli jednak pas zieleni stanowi część pasa drogowego lub innego terenu publicznego, obowiązek jego utrzymania spoczywa na właściwym podmiocie publicznym, najczęściej gminie albo zarządcy drogi. Właściciele nieruchomości mogą natomiast zgłaszać odpowiednim instytucjom przypadki zaniedbań dotyczących takich terenów.

Czytaj też:

Zakazane na działce ROD. Polacy mogą słono zapłacić za ten błąd Czytaj też:

Wycinka drzewa działce. Jest mniej zakazów, ale to nie znaczy, że można wszystko