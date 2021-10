Polski Ład. Skarbówka dowie się, co kupujesz w sklepie i do którego lekarza chodzisz? Ministerstwo zaprzecza

Rozstrzygnięcia podatkowe zawarte w Polskim Ładzie to nie tylko podniesienie kwoty wolnej od podatku czy zmienione zasady rozliczania składki zdrowotnej, lecz również dziesiątki pomniejszych kwestii. Zmiany obejmą również ustawę Prawo przedsiębiorców. Pojawił się w nim przepis, który zakłada, że od 1 lipca 2022 roku kasy fiskalne były zintegrowane z terminalami płatniczymi, dzięki czemu sprzedawca nie będzie więc musiał wpisywać ręcznie kwoty do zapłaty kartą do terminala. Obowiązek integracji będzie dotyczył wyłącznie urządzeń, które współpracują z Centralnym Repozytorium Kas. To ostatnie podlega szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i trafiają do niego m.in. dane o sprzedaży zapisane w pamięci kas – informuje „Rzeczpospolita”.

Czym może to skutkować? Posłanka „Polski 2050” Hanna Gill-Piątek uważam że do skarbówki mogą trafiać w czasie rzeczywistym dane z paragonów powiązane z numerami kart. A numer karty to dane osobowe wystarczające do tego, by zidentyfikować kupującego. Jej zdaniem rodzi to obawę, że urzędnicy będą dysponować zbyt szeroką wiedzą na temat życia i zachowań obywateli. Tym bardziej, że na paragonach znajdują się informacje nie tylko o zakupach spożywczych, ale też wizytach lekarskich czy usługach prawników.

Ministerstwo Finansów przekonuje, że nie ma ryzyka śledzenia obywateli, bo do repozytorium trafiają wyłącznie informacje o charakterze transakcji (płatność gotówkowa lub bezgotówkowa), a nie dane płatnika.

Polski Ład przyjęty przez Sejm

1 października parlamentarzyści przyjęli m.in. poprawki dotyczące ulgi dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i uzyskujących roczny dochód do 133,6 tys. zł oraz zwolnienia z podatku dochodowego emerytów, którzy kontynuują działalność zawodową. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wprowadzenie drugiego progu podatkowego na poziomie 120 tys. zł i zmianę dotyczącą składek zdrowotnych.

Składka zdrowotna ma być płacona liniowo od dochodu, bez możliwości odliczania od podatku. Dla osób rozliczających się według skali podatkowej ma wynosić 9 proc. bez możliwości odliczenia od dochodu. Inna natomiast ma być wysokość składki dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19 proc., ryczałt lub kartę podatkową. Po wielu konsultacjach społecznych i głośnych dyskusjach zmniejszono jednak podwyżkę składki dla części podatników Wysokość składki zdrowotnej od „liniowców” od 2022 r. wynosić ma 4,9 proc.

