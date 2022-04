Rosja żąda zapłaty za gaz rublami. Zaskakująca odpowiedź Słowacji

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin pod koniec marca podpisał dekret nakazujący od 1 kwietnia zagranicznym kontrahentom z „nieprzyjaznych” państw (zaliczane są do nich m.in. USA i kraje należące do Unii Europejskiej) zapłatę za rosyjski gaz w rublach. Dekret zakłada, że kontrahenci przekazują walutę na specjalne rachunki rozliczeniowe otwarte w Gazprombanku (bank ten nie został objęty zachodnimi sankcjami), a bank wymienia ją na ruble na moskiewskiej giełdzie. – Jeżeli takie płatności nie zostaną dokonane, uznamy to za złamanie zapisów kontraktowych ze wszystkimi konsekwencjami – powiedział Putin.

Dekret spotkał się z chłodnym przyjęciem ze strony m.in. polityków odpowiedzialnych za gospodarkę i finanse w Niemczech i we Francji. – Nie zgodzimy się płacić za gaz w innej walucie niż wskazana przy zawieraniu kontraktów. Kontrakty zawierane w euro, muszą być opłacane w euro – skomentował minister finansów Francji Bruno Le Maire.

Słowacja będzie płacić w rublach?

Nieco inne stanowisko w tej sprawie przedstawił minister gospodarki Słowacji Richard Sulik. – Dostawy gazu nie da się zatrzymać. Jeśli jest warunek, aby zapłacić (za gaz – red.) w rublach, to płacimy w rublach – powiedział w wywiadzie dla słowackiej telewizji RTV Sulik.

Szef słowackiego resortu gospodarki przypomniał, że 85 proc. gazu w kraju pochodzi z Rosji. Sulik podkreślił, że popiera dywersyfikację dostawców, ale może to potrwać kilka lat, podczas gdy Słowacja ma jedynie dwa miesiące na rozwiązanie obecnego problemu z zakupami paliw.

