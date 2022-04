Niemcy mają pomysł na uniezależnienie się od rosyjskiej ropy. Przesiądą się na rowery

Robert Habeck, minister gospodarki Niemiec stwierdził, że żeby szybciej uniezależnić się od rosyjskich surowców energetycznych obywatele Niemiec muszą zacząć oszczędzać energię. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego stanu jest według Habecka rezygnacja z jazdy samochodem. Minister gospodarki zasugerował, że mieszkańcy Niemiec mogą przesiąść się do pociągów lub na rowery.

Niemcy powinni przesiąść się na rowery

Według Roberta Habecka każdy obywatel Niemiec może zmniejszyć zużycie energii o 10 procent. Minister jednocześnie zaapelował do pracodawców, aby umożliwili pracę z domu, bo dojazdy do zakładów pracy znacznie zwiększają zużycie paliwa.

Niemcy są jednym z największych importerów rosyjskich surowców energetycznych w Europie. Dostawami z Rosji pokrywają 25 proc. zapotrzebowania na ropę naftową (spadek z 35 proc. sprzed inwazji na Ukrainę), 40 proc. zapotrzebowania na gaz (spadek z 55 proc.) i 25 proc. zapotrzebowania na węgiel (spadek z 50 proc.).

Kanclerze Niemiec Olaf Sholz zapowiedział, że Niemcy są w stanie zakończyć import rosyjskiej ropy jeszcze do końca roku 2022.

Działania dążące do ograniczenia importu surowców energetycznych z Rosji trwają także w całej Unii Europejskiej. Parlament UE przegłosował całkowity zakaz importu rosyjskiego węgla z Rosji, który wejdzie w życie w sierpniu 2022.

Polski rząd sam z siebie wprowadził zakaz importu rosyjskiego węgla pod koniec marca. Zakaz dotknie przede wszystkim prywatnych odbiorców węgla, bo polska branża energetyczna korzystała w większości z węgla wydobywanego w Polsce. Z Rosji importowano do Polski ok. 65 mln ton węgla rocznie głównie na potrzeby ogrzewania prywatnych domów i do wykorzystania w ciepłowniach.

