Rozliczenie PIT. Dziś ostateczny termin

2 maja mija termin złożenia zeznania podatkowego PIT za 2021 rok. Od kilku lat istnieje możliwość rozliczenia się z fiskusem za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Podatnicy chętnie z tej opcji korzystają, gdyż jak podaje Ministerstwo Finansów, złożono już liczbę ok. 5,9 mln zeznań, co jest rekordem.

– Podatnicy złożyli około 5,9 mln deklaracji za pomocą usługi Twój e-PIT. Ta liczba już teraz jest rekordowa, a do zakończenia okresu rozliczeń na pewno jeszcze wzrośnie. Polecam naszą usługę bo to najszybszy i najprostszy sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym. Zeznania można też złożyć przez system e-Deklaracje lub w formie papierowej – podkreśla Magdalena Rzeczkowska, minister finansów.

Aby skorzystać z usługi wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację. W przygotowanym zeznaniu uwzględnionych jest szereg informacji takich jak dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy. Rozliczenie uwzględnia też zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia.





Fiskus zachęca do sprawdzenia swojego zeznania

Warto przypomnieć, że jeśli podatnik nie złoży samodzielnie swojego rozliczenia w usłudze Twój e-PIT, wówczas zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane przez fiskusa i uznane za złożone 2 maja (z automatu nie zostanie zaakceptowane zeznanie PIT-36). Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej zachęcają jednak, by sprawdzić swoje zeznanie PIT, by wprowadzić ewentualne modyfikacje.

– Zachęcam do zalogowania się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzenia swojego zeznania PIT, zanim zostanie ono automatycznie zaakceptowane. W ten sposób można jeszcze uwzględnić przysługujące odliczenia, skorzystać z ulg, które nie są automatycznie przypisane w systemie i zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1 proc. podatku – podkreśla Anna Chałupa, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że osoby rozliczające PIT w formie elektronicznej szybciej otrzymają zwrot nadpłaconego podatku – do 45 dni. Nadpłaty do kwoty 5 tys. zł z większości zeznań PIT-37 złożonych przez usługę Twój e-PIT, zwracane są w ciągu 7 dni. Dla nadpłat wynikających z zeznań papierowych termin zwrotu wynosi natomiast do trzech miesięcy.

Co w sytuacji, gdy podatnik nie sprawdzi swojego zeznania, a ma niedopłatę podatku? Wówczas może spodziewać się od skarbówki powiadomienia o konieczności uiszczenia dopłaty. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki.







