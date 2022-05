Dofinansowanie pobytu w żłobku. Wiemy, ile pieniędzy zostanie przekazane w tym miesiącu

Przypomnijmy, że wraz z początkiem kwietnia ruszył program rządowych dopłat do żłobków i klubów dziecięcych lub u dziennego opiekuna (określany jako „żłobkowe”). Zakłada on dopłaty w maksymalnej wysokości 400 zł miesięcznie. Przysługują one z wyrównaniem od 1 stycznia br. O dopłatę mogą ubiegać się rodzice dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (zakłada wypłatę w sumie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko od 12 do 35 miesiąca). Co istotne, dopłaty przekazywane są bezpośrednio do podmiotów prowadzących placówki zajmujące się dzieckiem, a nie – jak np. 500 plus – do rodziców. Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, podmioty te otrzymają w tym miesiącu 86 mln zł. Środki te obejmują dofinansowanie czterech miesięcy pobytu dzieci w instytucjach.





86 mln zł w maju

– W maju do podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce i do dziennych opiekunów trafi w sumie 86 mln zł. To środki obejmujące również wyrównanie od 1 stycznia br. Z tej kwoty 86 mln zł 20 mln zł to dofinansowanie za styczeń, 21 mln zł – za luty, 22,3 mln zł – za marzec, a 22,7 mln zł – kwiecień – podkreśla Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej przekazała również, że dofinansowanie przekazano do tej pory na niemal 62 tys. dzieci.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski zarówno o rodzinny kapitał opiekuńczy, jak i o dofinansowanie pobytu w żłobku, można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez:

portal Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,



PUE ZUS,



bankowość elektroniczną.



Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do końca maja br., będzie ono przysługiwało z wyrównaniem od 1 stycznia br.







