Jutro rusza nowe rządowe świadczenie. Do wzięcia 400 zł

1 kwietnia, w szóstą rocznicę uruchomienia programu „Rodzina 500 plus”, rusza nowy rządowy program określany jako 400 plus, bądź „żłobkowe”. Chodzi o dopłaty do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w maksymalnej wysokości 400 zł miesięcznie.

Program jest elementem Polskiego Ładu, podobnie jak rodzinny zasiłek opiekuńczy. Wspominamy o tym nieprzypadkowo, gdyż o dopłatę do żłobka czy klubu dziecięcego będą mogli ubiegać się rodzice dzieci, które nie są objęte wspomnianym świadczeniem, czyli np. jedynacy (rodzinny zasiłek opiekuńczy zakłada wypłatę w sumie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko od 12 do 35 miesiąca).

– Dofinansowanie w postaci świadczenia żłobkowego będzie przysługiwało na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Ze świadczenia żłobkowego będą mogli skorzystać na przykład rodzice na pierwsze – jedyne dziecko, na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna przed 12 miesiącem życia dziecka – wyjaśnia ZUS.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Pieniądze nie trafią do rodziców

Jak wspomniano, maksymalna kwota dopłaty to 400 zł miesięcznie. Jeśli jednak ponoszone przez rodziców koszty żłobka są niższe, to i wysokość świadczenia będzie obniżona. — Przykładowo: jeżeli miesięczna opłata za żłobek to 350 zł, to dofinansowanie również wyniesie 350 zł. Jeżeli rodzic płaci 700 zł, to dofinansowanie wyniesie 400 zł. Chodzi o to, by rodzice finalnie płacili mniej – wyjaśniała niedawno na łamach "Rzeczpospolitej" minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W przypadku nowego rządowego programu nie obowiązuje kryterium dochodowe. Co istotne, dofinansowanie jest przekazywane bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem, a nie - jak np. 500 plus - do rodziców.

By otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek w ZUS poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, rządowy portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest także przekazanie podmiotowi prowadzącemu placówkę oświadczenia zawierającego dane dzieci i rodziców. Nabór wniosków rusza 1 kwietnia, czyli już jutro.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

500 plus dla pracowników TVP. Wiadomo kto skorzysta