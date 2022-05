500 zł dla dzieci z Ukrainy. ZUS ostrzega

Od kilku tygodni z programu 500 plus czy rodzinnego kapitału opiekuńczego mogą korzystać dzieci obywateli Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną (dziś mija 12 tygodni od rozpoczęcia rosyjskiego ataku). Na mocy tzw. specustawy z 12 marca br. świadczenia należą się rodzinom, które przekroczyły polsko-ukraińską granicę po 23 lutym, uzyskały numer PESEL, założyły w Polsce rachunek bankowy i mają polski numer telefonu. Specustawa ta – jak przypomina Dziennik Gazeta Prawna – zakłada również, że uchodźcy, którzy opuszczą Polskę na więcej niż 30 dni, tracą prawo do legalnego pobytu, a tym samym także do wspomnianych świadczeń.





RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie





ZUS ma narzędzia do weryfikacji

Cytowany przez gazetę Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS podkreśla, że obywatele Ukrainy, którzy planują wyjazd, powinni powiadomić o tym państwowego ubezpieczyciela. – Mogą to zrobić za pośrednictwem PUE ZUS, składając pismo na formularzu POG. Szczegółowa informacja, jak to zrobić, jest na stronie internetowej – podkreśla Żebrowski.

Rzecznik ZUS wskazuje, że instytucja posiada narzędzia, aby sprawdzić, czy dana osoba opuściła Polskę. Jest to możliwe dzięki dostępowi do państwowych rejestrów, m.in. systemu informacji oświatowej i centralnego wykazu ubezpieczonych. Weryfikacja może być przeprowadzona na etapie przyznawania świadczeń i w trakcie ich otrzymywania. – W przypadku wątpliwości dotyczących spełniania warunków do pobierania świadczeń dla rodzin, w szczególności mieszkania w Polsce, ZUS może wezwać rodzica do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce – mówi Żebrowski.

Wstrzymano prawie 8 tys. świadczeń

Co jeśli rodzic nie stawi się w wyznaczonym terminie? ZUS może wówczas wstrzymać wypłatę środków, a w sytuacji, gdy okaże się, że doszło do nienależnie pobranej pomocy, konieczne będzie oddanie pieniędzy wraz z odsetkami. Do tej pory wstrzymano 7,7 tys. świadczeń wychowawczych dla obywateli Ukrainy. O wyjeździe uchodźca powinien poinformować nie tylko wtedy, gdy wraca na Ukrainę, lecz także wtedy, gdy wyjeżdża z naszego kraju do innego kraju Unii Europejskiej.

Dziennik Gazeta Prawna zwraca uwagę, że rząd przygotowuje nowelizację specustawy, która zawiera przypisy mające zapobiegać nadużyciom w uzyskiwaniu świadczeń. ZUS ma mieć dostęp do danych gromadzonych przez Straż Graniczną (m.in. daty opuszczenia Polski), zostanie też wprowadzony sztywny, liczący trzy dni termin na osobiste stawiennictwo w jednostce ZUS w celu udzielenia wyjaśnień.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Chcą rozdawać pieniądze… za nic, ale nie wiedzą, skąd je wezmą