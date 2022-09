Inflacja w USA w dół drugi miesiąc z rzędu. Pierwsza taka sytuacja od dwóch lat

Amerykańskie Bureau of Labor Statistics (odpowiednik polskiego Głównego Urzędu Statystycznego), poinformowało o sierpniowym odczycie inflacji konsumenckiej CPI. Według najnowszych danych wskaźnik ten wyniósł 8,3 proc.

Drugi spadek z rzędu

Wynik ten jest niższy zarówno od lipcowego 8,5 proc., jak i czerwcowego 9,1 proc., czyli najwyższego odczytu od 40 lat. Stanowcze działania Rezerwy Federalnej przynoszą więc przewidywane efekty. Jerome Powell, szef amerykańskiego banku centralnego mówił, że Fed jest zdeterminowany, aby walczyć z inflacją, nawet jeśli ma to przynieść czasowe niedogodności. Aby tego dokonać, FOMC dwukrotnie zdecydowała o poniesieniu stopy referencyjnej o 75 punktów bazowych.

– To kluczowe, abyśmy obniżyli inflację jeśli chcemy mieć przed sobą okres mocnego rynku pracy, który będzie korzystny dla wszystkich – powiedział jeszcze w czerwcu Jerome Powell. Dodał także, że w najbliższych miesiącach Fed będzie szukał dowodów na obniżającą się presję cenową. To właśnie po tym wystąpieniu Fed zaczął proces podnoszenia stóp procentowych, co jak widać, przyniosło skutek.

Ceny paliwa spadają

Ostatni raz z dwukrotnym spadkiem CPI miesiąc po miesiącu mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie 2020 roku. Na spadek inflacji konsumenckiej ogromny wpływ miała spadająca cena paliwa, która była rekordowo wysoka w czerwcu tego roku. Wtedy to administracja Joe Bidena rozpoczęła zdecydowane działania, które miały na celu zatrzymanie tego trendu. Prezydent wezwał także koncerny paliwowe do zaprzestania zarabiania na kryzysie.

Czytaj też:

Czy dzisiejszy CPI może zmienić nastawienie Fed-u?