Gigantyczne podwyżki gazu w hotelach. Prawie 90 proc. obiektów musiało podnieść ceny

Wrzesień – jak podaje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (IGHP) – był pierwszym miesiącem od początku roku, w którym wyhamował wzrost obłożenia w stosunku do poprzedniego miesiąca. We wrześniu wyraźnie zmniejszyła się grupa hoteli z obłożeniem przekraczającym 70 proc. Z badania organizacji wynika, że takim wynikiem mogło poszczycić się w zeszłym miesiącu 44 proc. obiektów. Obłożenie powyżej 50 proc. uzyskało 75 proc. hoteli, a jedynie 5 proc. nie przekroczyło frekwencji 30 proc.

Prąd zdrożał o 200 proc., gaz o ponad 300 proc.

Większość uczestniczących w badaniu przedstawicieli hoteli przyznaje, że wskutek rosnących kosztów działalności musiało podnieść ceny. W porównaniu z wrześniem zeszłego roku wzrost cen nastąpił w aż 86 proc. obiektów.

Konieczność podnoszenia cen przez hotele wynika z wciąż dynamicznie rosnących kosztów towarów i usług, żywności, wynagrodzeń, a przede wszystkim z wysokich wzrostów cen gazu i energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej – pomijając hotele, które korzystają ze stałych cen umownych zakontraktowanych na dłuższe okresy – wzrosły średnio o 200 proc. w relacji do września ubiegłego roku. Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja w przypadku cen gazu, tutaj ceny (również pomijając tych, którzy posiadają stałe ceny umowne lub nie korzystają z tego nośnika) wzrosły średnio o 312 proc., choć są i tacy rekordziści, którzy odnotowali podwyżki nawet o 1000 proc.

Niewiele rezerwacji na koniec roku

Ostatni kwartał tego roku nie zapowiada się zbyt optymistycznie dla hoteli na co wskazują dane dotyczące rezerwacji przyjętych na okres październik – grudzień 2022 roku. W październiku 35 proc. hoteli wskazuje na frekwencję poniżej 30 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. posiada tylko 20 proc. obiektów. Najliczniejszą grupę (45 proc.) stanowią hotele z aktualną frekwencją pomiędzy 30 a 50 proc.

Jeśli zaś chodzi o listopad to 83 proc. hoteli posiada obłożenie poniżej 30 proc., natomiast frekwencję powyżej 50 proc. wskazało zaledwie 3 proc. obiektów. Na ostatni miesiąc tego roku, 92 proc. hoteli posiada obłożenie poniżej 30 proc. To oznacza, że póki co Polacy wstrzymują się z rezerwacjami na okres świąteczno-noworoczny.

W ankiecie przeprowadzonej wśród hotelarzy w dniach 3-7 października br. wzięły udział 153 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach.

Czytaj też:

Wsparcie dla firm dotkniętych wysokimi cenami energii. Jest decyzja prezydenta



Czytaj też:

„Były takie sygnały". Buda o groźbie masowych zwolnień