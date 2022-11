Rząd wprowadzi 15. emeryturę? Jasna deklaracja wiceministra

Wiceminister finansów Artur Soboń w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" podkreśla, że rząd nie planuje żadnych zmian w wydatkach społecznych. Wiceszef resortu finansów mówił o tym w kontekście m.in. programu 500 plus.

– To program, na który wydajemy każdego roku około 40 mld zł i który przyniósł swoje efekty w zakresie likwidacji ubóstwa oraz marginalizacji części rodzin poprzez potężny transfer pieniężny – powiedział Soboń. – Gdybyśmy spojrzeli na taki klin podatkowy – klin, który uwzględnia nie tylko podatki i składki, ale i transfery pieniężne – to widać wyraźnie, jak zmniejszył się on dla rodzin. Te zobowiązania i transfery spowodowały, że pozycja rodzin po roku, w którym wprowadziliśmy 500+, radykalnie się poprawiła – dodał.

Wiceminister finansów o 15. emeryturze

W rozmowie z gazetą wiceminister finansów odniósł się do doniesień o możliwości wprowadzenia 15. emerytury. – Nie ma tego typu prac. Nie planujemy wprowadzenia kolejnego świadczenia emerytalnego. Potwierdzam jednak, że chcielibyśmy, żeby 14. emerytura była gwarantowana ustawowo – powiedział Soboń.

Jak informowała w tym tygodniu „Gazeta Wyborcza", grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości naciskała naciskała na premiera Mateusza Morawieckiego i szefa ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, aby w przyszłym roku wprowadzić piętnastą emerytury. Z informacji gazety wynika, że lider PiS udzielił akceptacji temu pomysłowi. Jak pisała „Wyborcza", 15. emerytura miałaby zostać wypłacona tylko raz, przed wyborami parlamentarnymi i w odróżnieniu od "czternastki" nie obowiązywałoby kryterium dochodowe.

