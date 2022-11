Sasin o cenach paliw od nowego roku: Mam nadzieję, że dużych wzrostów nie będzie

Od 1 stycznia 2023 roku wraca standardowa stawka podatku VAT na paliwo. Wprowadzone przez rząd tarcze antyinflacyjne zredukowały daninę z 23 do 8 proc., ale w wyniku wątpliwości Komisji Europejskiej, koniec roku będzie oznaczał także zakończenie działania tarcz w obecnym kształcie. Kierowcy mają obawy, że na stacjach benzynowych będzie jeszcze drożej.

– VAT to jest coś, co Komisja Europejska kazała nam przywrócić. My go mocno zredukowaliśmy, ale KE zakwestionowała nasze działania. Jest zgoda jedynie na pozostawienie zerowego VAT-u na żywność – powiedział na antenie Radia Plus wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Ceny paliw. Czy nowy rok przyniesie podwyżki?

Podwyżka VAT-u może sprawić, że operatorzy stacji benzynowych będą musieli podnieść ceny paliw. Część ekspertów ocenia jednak, że nadchodząca podwyżka podatku jest jednak widoczna w cenach już teraz, co może sprawić, że od nowego roku nie będzie szokowych wzrostów. Obecnie bowiem cena baryłki ropy naftowej jest na poziomie widzianym ostatnio przed wybuchem wojny w Ukrainie, co powinno wyraźnie redukować ceny paliw. Tak się nie dzieje.

O to, czy ceny paliw mocno wzrosną, został zapytany także Jacek Sasin. – Mam nadzieję, że tak nie będzie. VAT to oczywiście dodatkowy duży wolumen cenowy – powiedział wicepremier. – Wiem, że pan prezes Daniel Obajtek pracuje nad tym, aby podwyżka cen paliw nie była drastyczna. Ceny paliw w Polsce nadal są jednak najtańsze w Europie. Nie chcę być prorokiem, ale mam nadzieje, że podwyżka będzie niewielka, ale to jest rynek – dodał.

