Dorabiasz do emerytury? ZUS ma dla Ciebie dobrą wiadomość

Wysokość emerytur w Polsce – zwłaszcza w dobie rekordowej inflacji – pozostawia wiele do życzenia. Nie zaskakuje zatem fakt, że wiele osób decyduje się na dorabianie. Część z tych, którzy dorabiają musi jednak uważać na to, jakie osiąga zarobki. Konkretnie chodzi o tzw. wcześniejszych emerytów. W przypadku tej grupy funkcjonują limity zarobków, których wysokość zmienia się co trzy miesiące. Ich przekroczenie grozi zmniejszeniem, a nawet zawieszeniem wypłaty emerytury. Wspomniana zmiana limitów nastąpiła wraz z początkiem grudnia.

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

Od grudnia br. do lutego przyszłego roku górna granica bezpiecznego dorabiania wynosi 4 536,50 zł brutto. Osoby, których zarobki nie przekroczą tej kwoty, nie muszą obawiać się zmniejszenia wysokości świadczenia. Aby ZUS nie wstrzymał jego wypłaty, wysokość zarobków nie powinna we wspomnianym okresie przekraczać 8 424,90 zł brutto.

ZUS zwraca uwagę, że najniższa granica dorabiania w porównaniu z poprzednim okresem (wrzesień–listopad br.) wzrosła o 227,10 zł, zaś próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – o 421,70 zł. Państwowu ubezpieczyciel wyjaśnia, że w sytuacji, gdy zarobki, które emeryt lub rencista uzyskuje z dodatkowego przychodu, będą się wahać w granicach od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wówczas świadczenie z ZUS jest zmniejszane o kwotę przekroczenia (nie będzie ona jednak wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia).

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2022 r. do końca lutego 2023 r. wynosi:

691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,



518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,



588,19 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.



Co istotne, wspomniane limity nie dotyczą osób, które pracują, ale osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet, 65 lar w przypadku mężczyzn). ZUS przypomina, że bez ograniczeń mogą też dorabiać niektórzy renciści, m.in. osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych lub inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową. Limitami nie muszą przejmować się też pobierający rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Ilu emerytów dorabia?

Przed kilkoma miesiącami zapytaliśmy ZUS, o to, ilu Polaków dorabia do świadczenia.

– W grudniu 2021 roku 812,9 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż bycie emerytem. Spośród tych osób 527,1 tys. podlegało także ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym – przekazał Wprost.pl Grzegorz Dyjak z ZUS. – Ponad 94 proc. pracujących emerytów to osoby w wieku 60/65 lat i więcej – dodał.

To oznacza, że 6 proc. osób z tej grupy to tzw. wcześniejsi emeryci.

Z przekazanych nam danych wynika, że pod koniec 2020 roku pracowało 776,6 tys. emerytów. To oznacza, że w ciągu roku grupa ta zwiększyła się o ponad 36 tys. osób.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: PiS podniesie emerytury rolnicze do najniższej emerytury z ZUSCzytaj też:

Andrzej Duda interweniuje ws. 15. emerytury? Mamy odpowiedź Kancelarii Prezydenta