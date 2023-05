Badanie: 40 proc. Polaków nie rozumie związku pomiędzy spadającym wskaźnikiem inflacji a poziomem cen

W dniu w którym poznaliśmy najnowsze dane GUS dotyczące inflacji ukazał się sondaż z którego wynika, że blisko połowa Polaków nie rozumie związku pomiędzy spadającym wskaźnikiem inflacji, a poziomem cen. Uczestnikom badania postawiono pytanie o następującej treści: „Co, według Ciebie, oznacza informacja, że inflacja w marcu 2023 roku wyniosła 16,1 proc. w porównaniu z marcem ubiegłego roku, natomiast inflacja w kwietniu 2023 roku wyniosła 14,7 proc. w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku?”.

Inflacja a spadek cen. Najwięcej błędnych odpowiedzi po stronie wyborców PiS

Poprawną odpowiedź, że ceny rosną, tylko trochę wolniej, udzieliło 60 proc. badanych. Co dziesiąty badany (9 proc.) odpowiedział błędnie, że spadająca inflacja oznacza spadek cen, prawie co piąty (17 proc.) wskazał również błędnie, że nie ma to związku z poziomem cen, a 14 proc. wprost przyznało, że nie wie lub nie jest pewna. Łącznie 40 proc. Polaków nie rozumie związku między spadającym wskaźnikiem inflacji a poziomem cen.

Twórcy badania zwracają uwagę, że najwyższy poziom wiedzy ekonomicznej w tym zakresie posiadają wyborcy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej (odpowiednio 78 proc. i 76 proc.). Zdecydowanie najwięcej błędnych odpowiedzi, że jak inflacja spada, to spadają ceny, było wśród wyborców PiS. Uważa tak aż co piąty (21 proc.) z nich, podczas gdy wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych zaledwie 1 proc.

Z badania wynika, że 62 proc. Polaków uważa, że ceny w ciągu najbliższych miesięcy będą rosły. Co piąty badany (20 proc.) sądzi, że będą na podobnym poziomie jak obecnie, a jedynie 8 proc. spodziewa sie spadku cen. Co dziesiąty respondent nie był w stanie tego określić.

Przekonie o tym, że ceny będą rosły najczęściej wyrażali zwolennicy Lewicy (84 proc.) oraz Koalicji Obywatelskiej (82 proc.). Wśród wyborców PiS jedynie 35 proc. ankietowanych uważa, że ceny będą rosły, a według 31 proc. będą na takim samym poziomie jak teraz. Stosunkowo wysoki odsetek badanych liczy na spadek cen (22 proc.).

„Wiedza ekonomiczna wielu Polaków na niskim poziomie"

– To już kolejne badanie, które pokazuje, że wiedza ekonomiczna wielu Polaków jest na niskim poziomie. Wciąż dużo osób nie rozumie, że jak spada inflacja, to nie znaczy, że ceny spadają, tylko że one dalej rosną, ale w wolniejszym tempie. Badanie pokazuje również, jak bardzo nasze społeczeństwo jest podzielone na dwa przeciwstawne bloki w postrzeganiu różnych zjawisk. Widać dużą siłę narracji obozu rządzącego i sprzyjających im mediów, która zakłamuje rzeczywistość i próbuje wmówić swoim wyborcom, że jest lepiej, niż się wydaje – komentuje Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna dla ciekaweliczby.pl w dniach 5-7 maja 2023 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1039 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty łączne dobrane według reprezentacji w populacji pełnoletnich Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.





Czytaj też:

Tak rząd PiS chce walczyć z inflacją. „Utrata pracy boli bardziej”Czytaj też:

Glapiński o przyczynach inflacji. Mówi o „narracji Kremla"