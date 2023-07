Niemcy tną zasiłek na dzieci. Straci prawie pół miliona rodzin

Niemiecki rząd chce zredukować zasiłek rodzicielski na który do tej pory mogły liczyć pary z rocznym dochodem do 300 tys. euro. Po zmianach limit ma zostać obniżony do 150 tys. euro. Według ekspertów stracić może ponad 400 tys. rodzin.

Niemiecki rząd planuje redukcję zasiłku, który rodzice otrzymują 14 miesiecy po urodzeniu dziecka. Obecnie na zasiłek mogą liczyć pary, których roczny dochód wynosi (przed opodatkowaniem) do 300 tys. euro (w przypadku samodzielnego rodzica – 250 tys. euro). W budżecie na przyszły rok niemiecki rząd chce obniżyć próg dla par do 150 tys. euro. Straci prawie pół miliona rodzin? Ile rodzin straci zasiłek? Z szacunków Instytutu Niemieckiej Gospodarki wynika, że w 2020 roku w Niemczech mieszkało 435 tys. par, które potencjalnie mogły mieć dzieci i deklarowały roczny dochód w wysokości większej niż 150 tys. euro. Minister rodziny Lisa Paus przekonuje natomiast, że na redukcji straci ok. 60 tys. rodzin. – Pomysł obniżenia limitu zasiłku rodzicielskiego nie jest fundamentalnie zły. Jednak granica jest raczej niska i wynosi 150 tys. euro – osiągają ją na pełnym etacie dwie osoby z wyższym wykształceniem i to nie na najwyższych stanowiskach. Tutaj rząd powinien sobie zadać pytanie, czy nie przestrzelił – komentuje Wido Geis-Thoene, ekspert Instytutu Niemieckiej Gospodarki, cytowany przez dw.com. Obniżenie limitu uprawniającego do zasiłku krytykuje opozycja. Posłanka CSU Dorothee Baer wskazuje, że planowana zmiana bardziej uzależni kobiety od partnerów. Niemcy oszczędzają Plan redukcji zasiłku to część budżetu Niemiec na przyszły rok. Właśnie budżetowi poświęcone było środowe posiedzenie rządu Olafa Scholza. Wydatki zaplanowano na 445,7 mld euro, co oznacza ich znaczące zmniejszenie w porównaniu z wydatkami na ten rok (476,3 mld euro). Uzasadniając zmniejszenie wydatków niemiecki kanclerz podkreślał, że wcześniej duży budżet był uzasadniony w związku z walką z pandemią i skutkami wojny na Ukrainie. Koalicja rządząca ma ostatecznie uzgodnić projekt ustawy budżetowej do końca sierpnia. Czytaj też:

