Kolejny członek RPP przeprasza za słowa Glapińskiego. Prezes mówił o „ogłupionych studentach”, uderzał w dziennikarzy

W czwartek odbyła się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, który tradycyjnie w dniu następującym po zakończeniu posiedzenia RPP wyjaśnia, dlaczego Rada podjęła taką a nie inną decyzję w sprawie stóp procentowych. Tradycją też stało się, że jest to swego rodzaju show, w trakcie którego Adam Glapiński przez dwie godziny dzieli się swoimi refleksjami na różne tematy. Mówi nie tylko o polityce monetarnej, ale też dzieli się przemyśleniami na temat wyborów konsumenckich Polaków, inflacji, swoimi refleksjami z zakupów, kiedy to odkrywa, że w sklepach wcale nie jest drogo.

Adam Glapiński krytykował dziennikarzy i ekonomistów

W czwartek przez prawie 30 minut ganił media i ekonomistów za to, że zamiast chwalić politykę NBP i RPP i zachęcać Polaków do radości z powodu spadającej inflacji, wytykają błędy (np. piszą i mówią o tym, że RPP ponosi odpowiedzialność za duże osłabienie złotego w następstwie wrześniowej decyzji o obniżce stóp).

— Podobnie z analitykami bankowymi. Wiele instytucji ma kapitał zagraniczny. I tylko analitycy tych banków z kapitałem spółek Skarbu Państwa mogą oceniać sytuację obiektywnie. Jakie katusze muszą przeżywać analitycy w tych bankach (z kapitałem zagranicznym — przyp. red.), że im każą mówić takie idiotyzmy — przekonywał Adam Glapiński.

O reakcji wywołanych do tablicy dziennikarzy i ekonomistów piszemy tu.

Ludwik Kotecki przeprasza dziennikarzy i ekonomistów

Nie tylko dziennikarze byli zaskoczeni przebiegiem konferencji. Niezadowolenie wyraziło także dwoje członków RPP.

„W imieniu swoim, ale — mam nadzieję — też innych członków RPP, chciałbym przeprosić wszystkich ekspertów, ekonomistów i publicystów, którzy poczuli się urażeni obelgami, inwektywami i oskarżeniami Przewodniczącego Glapińskiego, kierowanymi do nich podczas wczorajszej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady. To, oprócz niegodnego zachowania szefa Rady Polityki Pieniężnej, brak szacunki do Państwa wiedzy, pracy oraz przede wszystkim troski o bieżące i przyszłe problemy (makro)ekonomiczne Polski. To z pewnością nie jest stanowisko całej Rady. Przepraszam!” — napisał na Twitterze w piątek po południu Ludwik Kotecki, członek RPP.

Komentarz na LinkedIn udostępniła również prof. Joanna Tyrowicz.

Glapiński o „ogłupionych” studentach

W czwartek „oberwało się” także młodym ludziom.

— Tak ogłupionych młodych ludzi to nie przypominam sobie nawet w PRL-u. W PRL-u wszyscy młodzi ludzie byli przeciw temu, co było w mediach. Młodzi ludzie, teraz też bądźcie przeciw temu, co w 90 proc. mediów się sączy. Tam są mówione głupstwa, kłamstwa. Apeluję do właścicieli mediów, bo dziennikarze i wydawcy nie mają nic do powiedzenia. Apeluję do właścicieli, możecie kłamać, ale trochę. Nie tak totalnie — perorował Glapiński podczas konferencji.

