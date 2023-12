Maciej Lasek o przyszłości CPK. Lotnisko pod znakiem zapytania, kolej ma szansę

Prace nad Centralnym Portem Komunikacyjnym są zawieszone do czasu opublikowania audytu, który przeprowadzić ma jakaś niezwiązana z poprzednim rządem instytucja. Koalicja Obywatelska w przeszłości krytykowała różne aspekty planowanego megalotniska, ale nie da się ich odkreślić i założyć, że nic się nie stało, bo miliony złotych zostały już wydane na wykup ziemi, projekty, wynagrodzenie pracowników spółki CPK, które koordynuje prace… Nowy rząd będzie musiał podjąć decyzję, czy mimo to zakończyć prace nad lotniskiem w Baranowie czy kontynuować je, ale w jakiejś mniejszej skali.

Trzeba przy tym pamiętać, że pod skrzydłami CPK znajduje się nie tylko lotnisko, ale również plan rozwoju Kolei Dużych Prędkości (a właściwie zbudowanie zalążków KDP) oraz rozbudowy połączeń regionalnych (już bez związku z powstającym lotniskiem).

Maciej lasek widzi sens kontynuowania Kolei Dużych Prędkości

Typowany na nowego pełnomocnika rządu ds. CPK poseł Maciej Lasek powiedział, że chciałby kontynuować Kolej Dużych Prędkości, którą określił mianem „igreka” – a to dlatego, że jeśli poprowadzimy połączenia na mapie, to wyjdzie „Y” z warszawy do Łodzi, rozgałęziający się dalej do Wrocławia i Poznania.

W rozmowie w Radiu TOK FM przyznał, że to właśnie szybka kolej z całego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego ma największe szanse uniknięcia wyrzucenia do kosza.

– Jesteśmy zdeterminowani, żeby ten projekt Kolei Dużych Prędkości, czyli ten „Y” słynny poprowadzić, bo to jest dobre rozwiązanie, to jest takie rozwiązanie, które pozwoli jednak znacznie skrócić czas przejazdu z Wrocławia czy z Poznania do Warszawy, a jednocześnie będzie bardziej ekologicznie niż wykorzystywanie lotów – ocenił Maciej Lasek.

D. Sipiński z Polityka Insight: CPK należy kontynuować w obecnym kształcie

Kilkanaście tygodni temu zapytaliśmy Dominika Sipińskiego, analityka ds. transportu i infrastruktury w centrum analitycznym Polityka Insight i ch-aviation, czy nowy rząd powinien kontynuować budowę CPK w takim kształcie, jak rozpoczął to PiS. Jego zdaniem rządzący powinni postawić na duży port, który stanie się hubem pasażerskim, ale też pozwoli zwiększyć transport towarowy.

– Uważam, ze ten projekt należy kontynuować, a prawidłowo postawione pytanie dotyczy tego, jaką politykę inwestycyjną w zakresie infrastruktury transportu chce prowadzić państwo polskie. Jeśli wystarczy mu utrzymanie, naprawianie i modernizowanie, a więc chce się skupić na mało ryzykownych działaniach, to CPK nie jest potrzebne. Da się zwiększyć przepustowość lotnisk, można remontować tory – i tyle.

Ale jeśli nowy rząd przyjmie pozycję, która jest mi bliższa, czyli aktywnej polityki inwestycyjnej, wprawdzie bardziej ryzykownej, ale przestawiającej gospodarkę na nowe tory, to należy kontynuować CPK. CPK to nie tylko lotnisko, ale też rozbudowa kolei, która w ramach obecnego systemu nie jest możliwa – powiedział ekspert.

Wyjaśnił też, dlaczego do wielkiego worka CPK wrzucono rozbudowę linii kolejowej w odległych regionach Polski.

– Objęcie projektem CPK dziesiątek inwestycji kolejowych, również regionalnych, było decyzją w pewnym stopniu polityczną. Uznano, że łatwiej będzie zrealizować inwestycje kolejowe, gdy zostaną „podpięte” pod parasol CPK, po uprzednim wyciągnięciu ich spod odpowiedzialności PKP. O ile Grupa PKP jako tako radzi sobie z modernizacją linii kolejowych, to od 30 lat praktycznie żadnych nowych nie wybudowała. Do tego korporacja jest mało efektywna, działa opieszale. Spółka CPK to zupełnie nowa struktura, nie obciążona grzechami PKP. Wiele przetargów zrealizowała szybciej niż jej kolejowy odpowiednik, stąd taki eksperyment – powiedział.

W ramach audytu niezależni analitycy muszą jednak ocenić, czy tych zadań kolejowych nie jest zbyt wiele, czy na pewno budowa połączeń regionalnych powinna się odbywać w tej strukturze. – Opozycja postuluje rozwijanie transportu kolejowego między powiatami, więc cel ten wpisuje się do jej programu wyborczego, niemniej trzeba ocenić, czy aby na pewno zadania zupełnie nie związane z lotniskiem i dowożeniem pasażerów do niego powinny być realizowane przez spółkę celową CPK. Być może należy też zmienić priorytety, by szybciej budować linie w najbardziej wykluczonych regionach – uważa Sipiński.

