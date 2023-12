Nowy Rok coraz bliżej. Miliony Polaków otrzyma wyższe pensje

1 stycznia zbliża się wielkimi krokami. Wraz z początkiem 2024 roku płaca minimalna wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł brutto. W przyszłym roku – podobnie jak w tym – minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie, co ma związek z wysoką inflacją. Drugi wzrost najniższej krajowej nastąpi w lipcu, tym razem do kwoty 4300 zł brutto. Tym samym przyszłoroczna płaca minimalna wzrośnie od stycznia o 642 zł, a od lipca o kolejne 58 zł. Minimalna stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców wzrośnie od stycznia przyszłego roku do 27,70 zł, a od lipca do 28,10 zł.

Płaca minimalna w górę. Wyższe pensje dla ponad 3,5 mln Polaków

Jak zauważa Business Insider Polska, łącznie w skali roku najniższe wynagrodzenie wyniesie średnio 4 271 zł miesięcznie, czyli aż o 726 zł więcej niż w tym roku (wzrost o 20,5 proc.). Rządowe szacunki wskazują, że gospodarstwa domowe zyskają w ten sposób w przyszłym roku dodatkowe 21,5 mld zł. Skorzysta też budżet, z przytoczonych przez portal prognoz wynika, że — po odliczeniu wyższych wydatków na pensje w administracji — państwo zarobi dodatkowe 9 mld zł. Koszty te sfinansują przedsiębiorcy, przy czym większość tych dodatkowych wydatków (24 mld zł) poniosą mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, bo to one najczęściej płacą niskie wynagrodzenia, oscylujące w granicach minimalnego wynagrodzenia.

Szacuje się, że w przyszłym roku wyższe pensje otrzyma ok. 3,6 mln osób. Z przytoczonych danych Głównego Urzędu Statystycznego (za grudzień 2021 roku) wynika, że proporcjonalnie najwięcej osób zarabiających najniższą pensję zatrudnionych jest w branży zakwaterowania i gastronomii (43,4 proc.), budownictwie (31,7 proc.), a także w sektorze administrowania i działalności wspierającej (23,3 proc.). To firmy z tych branż muszą się w szczególności liczyć z koniecznością podwyżek.

Korzystna zmiana dla pracowników

Portal zwraca uwagę, że od przyszłego roku zmienią się też zasady ustalania płacy minimalnej. Nie będzie się do niej wliczał dodatek za szczególne warunki pracy.

Dodatek ten jest stosowany w szczególności w sektorze przemysłowym (nie jest jednak obowiązkowy). Jego wyłącznie z płacy minimalnej jest korzystne dla pracowników, bo jeśli po jego odliczeniu od pensji okaże się, że zatrudniony zarabia mniej, niż wynosi płaca minimalna, to firma będzie musiała wyrównać jego wynagrodzenie do najniższej płacy. Obecnie zdarza się, że wspomniany dodatek w praktyce traci charakter bonusu. Przykładowo, jeśli pracownik zarabia 4100 zł i dostaje 200 zł dodatku za pracę w szczególnych warunkach, to gdyby nie zmiana przepisów, nie otrzymałby od 1 stycznia 2024 roku podwyżki, gdyż po doliczeniu dodatku zarabiałby kwotę przekraczającą 4242 zł. Za sprawą zmian otrzyma on 142 zł więcej.

