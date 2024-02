Ceny energii w drugiej połowie 2024 r. Minister zapowiada nowe przepisy

We wtorek odbyło się posiedzenie „Zespołu Pracy dla Polski” pod przewodnictwem byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkanie było poświęcone polityce energetycznej. Były szef rządu zaapelował do obecnego premiera Donalda Tuska o przedłużenie zamrożenia cen energii o kolejne sześć miesięcy do końca 2024 roku. Obecne przepisy zakładają mrożenie cen energii na poziomie z 2022 roku do 30 czerwca br.

Ceny energii w drugiej połowie roku. Minister klimatu komentuje

O plany rządu dotyczące cen energii na drugą połowę tego roku pytana była w Polsat News Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska.

– Przygotowujemy w tej chwili propozycję przepisów na drugą połowę roku. To będzie już ta spokojna połowa roku, bo przypomnę, że chociażby energia cieplna po czerwcu jest mniej dotkliwa i mniej wykorzystywana przez obywateli. W ciągu dwóch-trzech tygodni powstaną przepisy w naszym resorcie dotyczące właśnie tych cen na drugą połowę roku, chcemy skupić się przede wszystkim na pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym, o gorszym statusie finansowym – zapowiedziała w programie "Graffiti" szefowa resortu klimatu i środowiska, podkreślając, że będzie kryterium dochodowe.

– Naszym celem jest przeznaczenie większej części pomocy na rozwiązanie problemu, a nie gaszenie skutków, a więc przechodzenie na czystą i tańszą energię – dodała.

Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział poselski projekt przedłużenia obowiązującego mrożenia cen energii do końca tego roku finansowany z podatku od nadmiarowych przychodów, czyli windfall tax.

– To będzie podstawowy test, czy taka propozycja dobra dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw będzie rzeczywiście przedmiotem prac – powiedział Morawiecki.

