Polacy coraz rzadziej się budują. Tak źle nie było od 17 lat

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które przytacza serwis wnp.pl wynika, że w zeszłym roku Polacy zaczęli budowę niespełna 70 tys. domów na własne potrzeby. To o jedną trzecią mniej niż na przełomie lat 2021/22. Tak słabych danych w zakresie budowy domów jednorodzinnych nie było od 2006 roku.

Budowa domów jednorodzinnych. Będzie ożywienie?

Cytowany przez portal Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments, jest zdania, że 70 tys. nowych budów to jak na nasze możliwości i potrzeby wręcz ekstremalnie mało – mniej niż 2 domy na 1000 mieszkańców. Ekspert jest jednak zdania, że w tym roku może nastąpić ożywienie na rynku budowy domów jednorodzinnych. Podobnie uważają analitycy PKO BP. – Oceniamy, że 2024 może być rokiem dużej motywacji do rozpoczęcia budowy domu jednorodzinnego – wskazują przedstawiciele Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP.

Zdaniem ekspertów motywacją dla Polaków mogą być zmieniające się przepisy o planowaniu przestrzennym, w szczególności zmiany w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Nowe przepisy prawne wprowadzają plan ogólny – akt prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiany w planowaniu przestrzennym mogą motywować inwestorów myślących o budowie domu do przyspieszenia realizacji swoich planów tak, aby uzyskać warunki zabudowy na podstawie obecnych przepisów. Motywacją do rozpoczęcia budów jak najszybciej powinna być także stabilizacja cen materiałów budowlanych, a także polityka środowiskowa Unii Europejskiej, która planuje wprowadzić zakaz instalowania pieców na paliwa kopalne (w tym również ogrzewanie gazowe) w nowych budynkach. Zakaz ten – jak przypominają analitycy banku – ma obowiązywać nowe budynki będące własnością prywatną od 2030 roku.

Aktywność inwestorów indywidualnych może także pobudzić nowy program dopłat do kredytów hipotecznych „Mieszkanie na start", którego uruchomienie rząd planuje w drugiej połowie tego roku.

Kosztowne przedsięwzięcie

Zakup działki i budowa domu to niezwykle kosztowne przedsięwzięcie. Z danych, które przytacza portal wynika, że średnia ogólnopolska cena metra kwadratowego działki budowlanej mieści się obecnie w przedziale ok. 200-250 zł (kwota ta jest niemiarodajna, gdyż na ceny nieruchomości gruntowych wpływa wiele czynników, m.in. lokalizacja czy powierzchnia działki). Ceny działek budowlanych w 2023 roku wzrosły w zależności od województwa o ok. 0,5 – 2,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

