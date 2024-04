Prawie 4 mld zł trafiło już do emerytów. Kolejne wypłaty na dniach

Kwiecień to termin wypłat 13. emerytur. Świadczenie wypłacane jest od 2019 roku, a jego wysokość jest równa aktualnej kwocie minimalnej emerytury.

13. emerytura trafiła do ponad 2 mln osób

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował, że po pierwszym tygodniu kwietnia „trzynastka" trafiła już do ponad 2 mln osób. – Trzynastki trafiły już do 2,1 mln osób. Suma dodatkowych świadczeń, jakie ZUS wypłacił do tej pory, to 3,8 mld zł – podał na platformie X (dawniej Twitter) ZUS.

Kolejny termin wypłaty 13. emerytury to 10 kwietnia, czyli najbliższa środa. Następne terminy wypłat to: 15., 20., i 25. kwietnia. Jako że 20 kwietnia przypada w sobotę, to środki trafią do seniorów 19 kwietnia, tak jak to miało miejsce w przypadku wypłat 1 i 6 kwietnia (pieniądze zostały wypłacone 29 marca i 5 kwietnia). Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski przypomina, że termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, środki trafiły do emeryta czy rencisty i to bez względu na to, czy pobiera on świadczenie na konto, czy przekazem pocztowym.

W tym roku 13. emerytura wynosi 1780,96 zł brutto (przed rokiem było to 1588,44 zł). Wypłata następuje automatycznie, nie trzeba składać żadnego wniosku.

Przypomnijmy, że „trzynastka" trafia do osób:

uprawnionych do pobierania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,



odbiorców renty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej,



odbiorców świadczeń specjalnych, takich jak rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

