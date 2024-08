1,7 mld zł. Tyle ZUS wydał w tym roku na 800 plus dla obcokrajowców

W pierwszej połowie 2024 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił obcokrajowcom korzystającym z programu "Rodzina 800 plus" blisko 1,7 miliarda złotych. Pomimo że liczba dzieci objętych programem zmniejszyła się o 89 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, łączna kwota przekazanych środków wzrosła o ponad 60 proc.

800 plus dla obcokrajowców

Najwięcej świadczeń trafiło do dzieci obywateli Ukrainy, którzy pozostają najliczniejszą grupą beneficjentów. Na ich rzecz wypłacono 1,4 miliarda złotych, co stanowiło znaczną część całkowitej kwoty. Za nimi znaleźli się obywatele Białorusi, Rumunii, Rosji oraz Wietnamu.

Zauważalny spadek liczby dzieci uprawnionych do świadczenia jest wynikiem wyjazdu części obcokrajowców z Polski do innych krajów, w tym powrotu Ukraińców do ojczyzny lub migracji dalej na Zachód. Eksperci podkreślają, że sytuacja ta rodzi pytania o przyszłość polityki migracyjnej Polski oraz strategii demograficznej, której brak może wpływać na decyzje emigrantów dotyczące osiedlania się w kraju.

Będą zmiany w 800 plus?

W obliczu rosnących wydatków publicznych i procedury nadmiernego deficytu, pojawiają się sugestie dotyczące wprowadzenia ograniczeń w programie 800 plus, takich jak kryterium dochodowe lub opodatkowanie świadczeń. Jednak w obecnej sytuacji politycznej, wprowadzenie takich zmian wydaje się mało prawdopodobne, zwłaszcza przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi.

