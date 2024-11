Rekordowe ceny kawy. Tak źle nie było od niemal 50 lat

Ziarna kawy są coraz droższe na światowych rynkach. Tylko w tym roku kontrakty futures na ziarna kawy arabica podskoczyły o 70 proc., osiągając poziom najwyższy od 1977 roku.

Ziarno kawy arabica kosztuje 3,18 dolara za funt, a ziarna z tańszego gatunku robusta, używane do produkcji mieszanek oraz kawy rozpuszczalnej, są najdroższe od lat 70. ubiegłego wieku.

Dlaczego ceny kawy poszły mocno w górę?

Jak zauważa serwis wiadomoscihandlowe.pl, kontrakty futures na kawę arabica rosną m.in. w wyniku obaw o globalny niedobór podaży. Eksperci zwracają tu uwagę przede wszystkim na sytuację w Brazylii, czyli kraju będącym największym producentem kawy na świecie. W tym roku Brazylia zmaga się z ekstremalną suszą, co może mieć ogromny wpływ na zbiory w przyszłym roku obrotowym. Z kolei największy producent robusty, Wietnam, zmagał się z suszą podczas kluczowych okresów wegetacyjnych oraz z ulewami w czasie zbiorów. Zjawiska te miały negatywny wpływ na jakość i ilość produkcji.

Niezbyt korzystne warunki pogodowe to jednak nie wszystko. Dochodzi do tego niepewność związana z napięciami geopolitycznymi i związanymi z nimi problemami transportowymi oraz nową polityką handlową USA. Donald Trump, który w styczniu przyszłego roku wróci do Białego Domu zapowiedział nałożenie ceł na import wielu towarów do Stanów Zjednoczonych.

Portal zwraca uwagę, że koncern Nestle, największy producent kawy na świecie, ogłosił już podwyżki cen i downsizing opakowań. Firma tłumaczyła, że jest to następstwo drastycznego wzrostu cen robusty (o prawie 90 proc. w tym roku). Eksperci nie mają wątpliwości, że znaczący wzrost cen ziaren na światowych rynkach szybko przełoży się na ceny płacone przez konsumentów w sklepach i kawiarniach.

