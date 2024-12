W tych zawodach nie trzeba martwić się o pracę. Niektórzy zarabiają nawet 19 tys. zł

Eksperci Personnel Service przygotowali zestawienie profesji, w których łatwo o pracę. Mogą na nią liczyć przede wszystkim specjaliści z fachem w ręku. Chodzi m.in. o o cieśli, ślusarzy, stolarzy, czy elektryków.

– Aktualnie rynek pracy w Polsce wyraźnie pokazuje, że specjaliści z fachem w ręku, jak cieśle, dekarze czy spawacze, są na wagę złota. Wynika to zarówno z dynamicznego rozwoju sektora budowlanego i przemysłowego, jak i z deficytów kadrowych. Dziś te zawody oferują wynagrodzenia, które mogą konkurować z wieloma stanowiskami biurowymi. To powinno być sygnałem dla młodych ludzi, że zdobycie fachu w ręku to pewna i perspektywiczna ścieżka kariery. Zwłaszcza, że po zdobyciu doświadczenia wynagrodzenia dosyć szybko potrafią rosnąć – podkreśla Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service.

W tych zawodach łatwo o pracę. Ile można zarobić?

Na jakie konkretnie wynagrodzenia można liczyć? W przypadku ślusarzy i stolarzy pensje wynoszą nieco ponad 6000 zł brutto. Jak jednak zauważył przedstawiciel Personnel Service, wraz z doświadczeniem zarobki rosną i w przypadku stolarzy mogą sięgnąć nawet 19 tys. zł brutto.

Monetrzy konstrukcji budowlanych i murarze zarabiają ok. 6600 zł brutto. Nieco lepiej wynagradzani są brukarze i spawacze z zarobkami odpowiednio do 6780 zł i 6800 zł brutto. Na liście zawodów związanych z budownictwem najlepiej opłacani są betoniarze, którzy zarabiają do 6810 zł brutto.

Zarobki w zawodach wymagających wyższych kwalifikacji przekraczają 7 tys. zł brutto. Personnel Service podaje, że tynkarze mogą liczyć na wynagrodzenie do 7160 zł brutto, a operatorzy maszyn budowlanych na stawki sięgające 7280 zł brutto. Elektrycy i cieśle zarabiają odpowiednio do 7380 zł i 7390 zł brutto. Wśród najlepiej opłacanych fachowców w tej kategorii są dekarze, których wynagrodzenie może sięgać nawet 7490 zł brutto.

Czytaj też:

Nie wszyscy doczekają wolnej Wigilii. Przygnębiające prognozyCzytaj też:

Poszła na rozmowę ws. pracy do Biedronki. Wystarczyło 5 minut