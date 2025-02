Polacy zaakceptowali zmiany wprowadzone przez PiS? Zaskakujący sondaż

W marcu minie siedem lat od wprowadzenia ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Od tego roku obowiązuje osiem niedziel handlowych. Chodzi o ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedzielę przed Wielkanocą i trzy niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia.

Polacy o przywróceniu niedziel handlowych

Wygląda na to, że większość Polacy przyzwyczaili się do zmian. Dowodzi tego najnowszy sondaż UCE Research. Z badania, którego szczegóły podaje Onet.pl wynika, że aż 47 proc. Polaków nie chce przywrócenia niedziel handlowych. Powrotu do stanu sprzed marca 2018 roku chce natomiast 41,5 proc. respondentów. 11,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Twórcy badania zwracają uwagę, że odsetek zwolenników przywrócenia niedziel handlowych wyraźnie się zmniejszył. We wrześniu ubiegłego roku wynosił on 52,6 proc. Z kolei zmian nie chciało wówczas niemal 39 proc. ankietowanych. — W mojej ocenie Polacy w dużej mierze przyzwyczaili się do ograniczeń. Do tego społeczeństwo jest już zmęczone mówieniem o możliwym przywróceniu handlu w niedzielę, zwłaszcza że od dłuższego czasu nie dzieje się w tym temacie nic konkretnego – komentuje cytowany przez portal Robert Biegaj, jeden z autorów raportu.

Zmian nie będzie?

Przypomnijmy, że projekt Polski 2050, zakładający liberalizację zasad niedzielnego handlu trafił do Sejmu w czerwcu zeszłego roku. Jak na razie utknął w sejmowych komisjach i na razie na przełom w tej sprawie się nie zanosi. – Jest szansa na powrót handlu w niedzielę, ale blokuje to chora regulacja. Muszę pracować nad tym wspólnie z posłanką Katarzyną Ueberhan, szefową komisji polityki społecznej, co opóźnia proces. Lewica myśli, że blokując ten temat, zdobędzie punkty polityczne, ale nie sądzę, by tak było – mówił w niedawnym wywiadzie dla Radia Zet twórca projektu Ryszard Petru.

Poseł Polski 2050 nie ma również wątpliwości, że wszelkie zmiany będzie blokować prezydent Andrzej Duda, zatem – jak powiedział Petru – „może to poczekać do wyborów prezydenckich".

Najbliższa niedziela handlowa przypadać będzie 13 kwietnia, na tydzień przed Wielkanocą.

