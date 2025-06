W Polsce pojawi się nowa sieć sklepów. Podano termin

Jak podaje portal dlahandlu.pl, znana duńska sieć Søstrene Grene zapowiedziała na przyszły rok plany ekspansji do Włoch, a także do Polski.

Włochy zostały zidentyfikowane jako kluczowy cel ze względu na skalę i dojrzałość detaliczną. Współwłaściciel i dyrektor generalny grupy Mikkel Vaupell Grene przekonuje, że włoski rynek ma potencjał, który można porównać do Niemiec i Wielkiej Brytanii, gdzie firma również zamierza otworzyć swoje placówki (w planach jest uruchomienie ok. 100 sklepów w każdym z krajów). Współwłaściciel Søstrene Grene opisuje Włochy jako „jeden z największych rynków detalicznych w Europie”, wskazując również silne uznanie tego kraju dla nordyckiego wzornictwa.

Søstrene Grene planuje debiut w Polsce

Z kolei Polska stanowi nową granicę dla firmy, ponieważ marka po raz pierwszy pojawi się w tej części Europy. Władze duńskiej sieci nie kryją, że wejście do naszego kraju będzie wyjątkowym wyzwaniem. Wyraziły jednak optymizm co do wielkości rynku i nowoczesnej infrastruktury handlowej. – Musimy poświęcić trochę czasu na zrozumienie dynamiki — powiedział Mikkel Vaupell Grene, podkreślając, że Polska oferuje „duży rynek z ogromnym potencjałem handlowym” i niektóre z najbardziej atrakcyjnych centrów handlowych w Europie.

Najnowsza strategia Søstrene Grene zakłada wzmocnienie swojej obecności w Europie poprzez starannie wybrane nowe terytoria. Celem jest 500 lokalizacji.

Istniejąca od 1973 roku Søstrene Grene to duńska sieć handlowa znana z szerokiej gamy artykułów gospodarstwa domowego, ze szczególnym uwzględnieniem skandynawskiego wzornictwa. Sklepy mają na celu stworzenie "spokojnej i inspirującej atmosfery". Firma działa m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Norwegii czy Szwajcarii.

