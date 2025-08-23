Ruszyły wypłaty znanego świadczenia. Resort rodziny apeluje o pośpiech

Wraz z początkiem wakacji po raz ósmy ruszył program „Dobry Start", znany również pod nazwą 300 plus. Środki w wysokości 300 zł przeznaczone na szkolną wyprawkę przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

– Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – 24 lat. Wiek liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli skończyli 20 lat lub 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

300 plus nie przysługuje na dzieci, które uczą się w zerówkach, a także na studentów.

Resort rodziny apeluje o pośpiech

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaleca, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku ws. świadczenia i zrobić to jeszcze w wakacje. – Rodzicu. Złóż wniosek o świadczenie „Dobry Start" do końca sierpnia br. – dzięki temu zagwarantujesz sobie wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września br. – podkreśla resort rodziny w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

Przypomnijmy, że wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

Ile wydamy na szkolną wyprawkę?

Większość rodziców złożyło już wniosek o 300 plus, bowiem rok szkolny zbliża się wielkim krokami, a tylko nieliczni odkładają szkolne zakupy na ostatnią chwilę. Z najnowszego badania PayPo wynika, że co trzeci rodzic szacuje, że wyda w tym roku na szkolną wyprawkę od 250 do 500 zł. Co piąty badany szacuje wydatki w przedziale od 500 do 750 zł, a 16 proc. od 750 do 1000 zł. Jedna dziesiąta respondentów twierdzi, że ich tegoroczne wydatki na wyprawkę przekroczą 1000 zł.

