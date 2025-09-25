Polacy wstydzą się przyznać do korzystania z AI w rekrutacji. „Musimy odczarować"

No Fluff Jobs, portal z ogłoszeniami o pracę opublikował raport „Umiejętności na rynku pracy”. Z przeprowadzonego na potrzeby raportu badania dowiadujemy się, że aż 90 proc. osób kandydujących do pracy w Polsce deklaruje, że nie korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji, jak np. ChatGPT, podczas rozmowy o pracę lub do wykonania zadania rekrutacyjnego. Jedynie 6 proc. przyznało się do korzystania z tego typu narzędzi, a 4 proc. nie pamięta.

Odmienny obraz wyłania się z wypowiedzi rekruterów. Ponad jedna trzecia (36 proc.) osób pracujących w działach HR twierdzi, że zdarzyło im się prowadzić rekrutację, w czasie której kandydat lub kandydatka wspierali się narzędziami sztucznej inteligencji. Niewiele mniej, bo 31 proc. miało tego typu podejrzenia, ale nie miało pewności. 33 proc. rekruterów przekonuje, że nie miało do czynienia z taką sytuacją.

AI w rekrutacji trzeba „odczarować"

– Kandydaci często nie chcą przyznawać się do korzystania ze sztucznej inteligencji, obawiając się podważenia autentyczności zaprezentowanych kompetencji. Jestem zdania, że sztuczną inteligencję w rekrutacji musimy jakoś „odczarować”. Według dostępnych danych już 81 proc. polskich pracodawców akceptuje korzystanie z AI przez osoby uczestniczące w rekrutacjach – komentuje Paulina Król, Chief People & Operations Officer w No Fluff Jobs.

Przedstawicielka No Fluff Jobs przekonuje, że rozwiązaniem może być sformalizowanie zasad użycia technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję, tak by były one to jasne dla obu stron. – AI to przecież także bardzo przydatne narzędzie dla rekruterów i rekruterek, które pozwala oszczędzić czas oraz koszty wynikające z długotrwałych czy nietrafionych rekrutacji – tłumaczy Król.

Z badania dowiadujemy się również, że 40 proc. aktywnych zawodowo Polaków uważa, że nauczenie się pracy z narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji jest niezbędne dla zachowania konkurencyjności na rynku pracy. Takiej konieczności nie widzi 31 proc. respondentów. Podobny odsetek badanych nie ma zdania na ten temat.

