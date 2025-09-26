Rząd podwyższy składkę zdrowotną? Jasna deklaracja premiera

– Nie będziemy na pewno podnosić składki zdrowotnej. Proszę traktować słowa pani minister jako taki ostry sygnał, że musimy zorganizować pieniądze na ochronę zdrowia. Zdrowie kosztuje – co roku dajemy nie mniej, tylko więcej na zdrowie. Mówię nie o miliardach, a o dziesiątkach miliardów złotych. Ale ciągle nie starcza. Czeka nas seria trudnych rozmów w rządzie. Ale – tak jak powiedziałem – nie planujemy podniesienia składki zdrowotnej – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Donald Tusk, cytowany przez Money.pl.

Ministra zdrowia o podwyżce składki zdrowotnej

Szef rządu odniósł się w ten sposób do wczorajszego wywiadu Jolanty Sobierańskiej-Grendy dla TVP Info. Nowa ministra zdrowia poinformowała o rozmowach z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim na temat problemów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). – Wiemy, że składki zdrowotnej na realizację wszystkich świadczeń nie starcza – powiedziała w TVP Info Sobierańska-Grenda.

Pytana, czy będzie w związku z tym rekomendowała podniesienie składki zdrowotnej, stwierdziła, że będzie zalecała rozmowę na temat tego, z jakich źródeł możemy sfinansować deficyt, który się pojawia w NFZ, jeżeli nie przez podwyższenie składki.

Przypomnijmy, że na początku kwietnia tego roku Sejm obniżył składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Ustawa zakładała wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa. Zmiana dotyczyła 2,5 mln prowadzących działalność gospodarczą i miała kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Ustawę zawetował jednak prezydent Andrzej Duda. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka tłumaczyła tę decyzję faktem, iż ustawa budzi bardzo poważne wątpliwości w zakresie sprawiedliwości społecznej oraz jest sprzeczna z zasadami konstytucyjnymi.

Jak przypomina Money.pl, w 2026 roku minimalna składka zdrowotna wzrośnie z obecnych 314,96 zł do 432,54 zł. Składka ZUS dla przedsiębiorców korzystających z tak zwanego małego ZUS-u wzrośnie miesięcznie o około 13 zł.

