Rząd podwyższy składkę zdrowotną? Jasna deklaracja premiera
Donald Tusk
Donald Tusk Źródło: PAP / Paweł Supernak
Wiemy, że składki zdrowotnej na realizację wszystkich świadczeń nie starcza - powiedziała w czwartek w TVP Info Jolanta Sobierańska-Grenda. Do wypowiedzi nowej ministry zdrowia odniósł się dziś premier Donald Tusk.

Nie będziemy na pewno podnosić składki zdrowotnej. Proszę traktować słowa pani minister jako taki ostry sygnał, że musimy zorganizować pieniądze na ochronę zdrowia. Zdrowie kosztuje – co roku dajemy nie mniej, tylko więcej na zdrowie. Mówię nie o miliardach, a o dziesiątkach miliardów złotych. Ale ciągle nie starcza. Czeka nas seria trudnych rozmów w rządzie. Ale – tak jak powiedziałem – nie planujemy podniesienia składki zdrowotnej – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Donald Tusk, cytowany przez Money.pl.

Ministra zdrowia o podwyżce składki zdrowotnej

Szef rządu odniósł się w ten sposób do wczorajszego wywiadu Jolanty Sobierańskiej-Grendy dla TVP Info. Nowa ministra zdrowia poinformowała o rozmowach z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim na temat problemów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). – Wiemy, że składki zdrowotnej na realizację wszystkich świadczeń nie starcza – powiedziała w TVP Info Sobierańska-Grenda.

Pytana, czy będzie w związku z tym rekomendowała podniesienie składki zdrowotnej, stwierdziła, że będzie zalecała rozmowę na temat tego, z jakich źródeł możemy sfinansować deficyt, który się pojawia w NFZ, jeżeli nie przez podwyższenie składki.

Przypomnijmy, że na początku kwietnia tego roku Sejm obniżył składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Ustawa zakładała wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa. Zmiana dotyczyła 2,5 mln prowadzących działalność gospodarczą i miała kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Ustawę zawetował jednak prezydent Andrzej Duda. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka tłumaczyła tę decyzję faktem, iż ustawa budzi bardzo poważne wątpliwości w zakresie sprawiedliwości społecznej oraz jest sprzeczna z zasadami konstytucyjnymi.

Jak przypomina Money.pl, w 2026 roku minimalna składka zdrowotna wzrośnie z obecnych 314,96 zł do 432,54 zł. Składka ZUS dla przedsiębiorców korzystających z tak zwanego małego ZUS-u wzrośnie miesięcznie o około 13 zł.

Źródło: Money.pl, Wprost