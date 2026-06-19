Euro i dolar w górę, frank nieco w dół. Kursy walut 19 czerwca 2026 r.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 19 czerwca za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7162 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2604 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6118 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9176 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Euro i dolar w górę

Kursy walut – piątek, 19 czerwca

dolar –3,7162 zł

euro –4,2604 zł

frank szwajcarski – 4,6118 zł

funt szterling – 4,9176 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – czwartek, 18 czerwca

dolar –3,7072 zł

euro –4,2568 zł

frank szwajcarski – 4,6199 zł

funt szterling – 4,9101 zł

Kursy walut – środa, 17 czerwca

dolar –3,6542 zł

euro –4,2396 zł

frank szwajcarski – 4,6143 zł

funt szterling – 4,9027 zł

Kursy walut – wtorek, 16 czerwca

dolar – 3,6589 zł

euro – 4,2462 zł

frank szwajcarski – 4,6042 zł

funt szterling – 4,9115 zł

Kursy walut – poniedziałek, 15 czerwca

dolar – 3,6588 zł

euro – 4,2447 zł

frank szwajcarski – 4,6118 zł

funt szterling – 4,9111 zł

Kursy walut – piątek, 12 czerwca

dolar – 3,6697 zł

euro – 4,2484 zł

frank szwajcarski – 4,6121 zł

funt szterling – 4,9223 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

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