Euro i dolar w górę, frank nieco w dół. Kursy walut 19 czerwca 2026 r.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 19 czerwca za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7162 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2604 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6118 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9176 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Euro i dolar w górę
Kursy walut – piątek, 19 czerwca
- dolar –3,7162 zł
- euro –4,2604 zł
- frank szwajcarski – 4,6118 zł
- funt szterling – 4,9176 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – czwartek, 18 czerwca
- dolar –3,7072 zł
- euro –4,2568 zł
- frank szwajcarski – 4,6199 zł
- funt szterling – 4,9101 zł
Kursy walut – środa, 17 czerwca
- dolar –3,6542 zł
- euro –4,2396 zł
- frank szwajcarski – 4,6143 zł
- funt szterling – 4,9027 zł
Kursy walut – wtorek, 16 czerwca
- dolar – 3,6589 zł
- euro – 4,2462 zł
- frank szwajcarski – 4,6042 zł
- funt szterling – 4,9115 zł
Kursy walut – poniedziałek, 15 czerwca
- dolar – 3,6588 zł
- euro – 4,2447 zł
- frank szwajcarski – 4,6118 zł
- funt szterling – 4,9111 zł
Kursy walut – piątek, 12 czerwca
- dolar – 3,6697 zł
- euro – 4,2484 zł
- frank szwajcarski – 4,6121 zł
- funt szterling – 4,9223 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
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